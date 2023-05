Bruxaria contra Georgina? Uma acusação cruel. vou relatar

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aviro, afirma que a mulher procurou feitiçaria para afastar Georgina Rodríguez do filho. “Não vou parar”, trovejou a mulher, anunciando o arquivamento do processo.

Dolores Aviro, Mãe de Cristiano RonaldoUm jornal português é açoitado por noticiar que a mulher pode ter praticado feitiçaria para afastar o filho. Georgina Rodriguez. Uma alegação foi considerada tão impopular que levou a mãe de CR7 a emitir um comunicado à imprensa no Instagram anunciando sua intenção de processar o jornal em questão para provar suas alegações no tribunal. E as alegações vêm em um momento conturbado para o casal, que acabou no olho do furacão após rumores críticos.

Acusação contra a mãe de Cristiano Ronaldo

Um conhecido órgão de comunicação social português, citando pessoas próximas do séquito de Cristiano, insistiu que Aveiro, a mãe do campeão, o teria procurado. Feitiçaria Para manter Georgina longe de seu filho. Uma alegação que Aviro considerou tão escandalosa que os levou a responder publicamente com um comunicado de imprensa divulgado via Instagram. “Gostaria de entrar em contacto em meu nome e da minha família (família Aveiro) incluindo a esposa do meu filho Cristiano Georgina, a esposa do meu filho Hugo Rubina, o meu genro Alexandre, o marido da Katia e os meus 4 filhos. , eu e meus 11 netos”, disse a mãe de Ronaldo em comunicado à imprensa:

Hoje, 16 de maio de 2023, prometo que chamei meus advogados para proteger minha reputação e o bom nome de minha família pelo que eles representam em minha vida. Um famoso jornal português (que conseqüentemente anuncia usando meu sobrenome) publicou uma história horrenda sobre essas práticas falsas, caluniosas e cruéis, que eu posso ter ordenado que fossem derrubadas. Tira a alegria de um dos meus filhos, essa calúnia é falsa, é falsa crença, é sem fundamento.

Mãe de Cristiano Ronaldo anunciou planos de processar

READ Inter-Porto 1-0: O pé de Lukaku decide o jogo Christian Cocco, ex-correspondente da Stricia, alegou: A acusação foi de extorsão