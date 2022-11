Massimiliano Allegri é o treinador mais bem pago da Serie A

O treinador mais bem pago da Serie A é Massimiliano Allegri. Ele é o técnico da Juventus, José Mourinho.

A classificação salarial dos treinadores da Serie A representa as dez primeiras posições em termos de salário auferido a cada temporada. No total, os vencimentos dos 10 primeiros lugares chegam a quase 50 milhões de euros.

A classificação salarial dos treinadores da primeira divisão italiana é liderada por José Mourinho e Massimiliano Allegri. Ambos levam para casa € 7 milhões. O treinador português renovou o contrato com a Roma em 2021, que termina em 2024. Segundo ele, os 7 milhões que o colocaram no topo da tabela salarial de treinadores não representam o maior salário que um treinador já ganhou.

Na verdade, Mourinho ganhou mais com suas experiências internacionais. Ele ganhou 15,5 milhões por temporada no Real Madrid, 14 milhões no Chelsea e 17 milhões no Manchester United, 10 a mais do que ganhou na Roma. O português está vinculado ao banco da Juventus até 2025, mesmo salário que levará Massimiliano Allegri para casa.

Simone Inzaghi é o treinador mais jovem do escalão, aos 46 anos está no banco do Inter que renovou contrato este ano. Com o contrato vencendo em 2024, Inzaghi recebe 5 milhões para comandar os nerazzurri. O dono de Zhang Jindong quis recompensar o trabalho do treinador, dando-lhe um milhão a mais do que o contrato anterior.

Outras equipes que pagam mais incluem Milan, Lazio e Atalanta.

A classificação salarial dos treinadores da Série A continua com Stefano Pioli, que ganha € 4 milhões por temporada do Milan. O técnico, reconvocado ao banco rossoneri em 2019, levou uma equipe conturbada à vitória. Para isso dobrou seu salário de 2 milhões na temporada 2021-2022. O contrato atual termina em 2023.

3,5 milhões por temporada seguido de um contrato que vai até 2025, Maurizio Sarri. O técnico napolitano recebeu um acréscimo de 500 mil euros em relação ao ano anterior, um claro sinal da confiança do presidente Lodito.

O mesmo salário que o Atlanta pagava a Giampiero Gasperini. A renovação contratual recebida em 2021, que termina em 2024, valeu-lhe também um substancial aumento salarial, tendo auferido 2.200.000€ na época 21-22.

Menos de três milhões, Spalletti et al.

Dirigindo uma fantástica Nápoles, Luciano Spalletti ganha € 2.800.000 por temporada. Seu contrato com De Laurentiis termina em 2023. O salário mantém-se inalterado face ao contrato anterior, mas poderá ser objeto de negociações para uma futura renovação.

Sinisa Mihajlovic, que recebia um salário de € 2.500.000 por temporada, não está mais no banco do Bologna. A classificação continua com Ivan Juric no comando do Torino, onde entrou em campo no verão de 2021. 2 milhões de euros para ele, o dobro do que ganhava anteriormente no Verona. A mesma cifra do time amarelo-azul corresponde agora a Gabriel Cioffi, que chegou da Udinese, onde faturou 500 mil em uma temporada. Um bom passo para o técnico florentino, que tem contrato com o Verona até 2024.

