Maria Ciofalo foi a primeira guerrilheira a saltar de pára-quedas sobre as linhas inimigas. Começou há 80 anos

“Enviamos algumas mensagens especiais: “Há uma chama no céu”.” Assim, na noite da lua minguante de 16 de julho de 1944, o Anunciador Rádio Londres Leia isso frase de código: Segredo para todos, exceto os guerrilheiros Giovanni Bertolazzi, de codinome Icaro e Lorenzo, chegaram ao campo de pouso secreto com um punhado de pessoas. Grandorto e San Pietro in Qui, região de Pádua. Mas ninguém sabe que eles vão entrar Uma história de resistência. Na verdade, da dieta “Bippo”, foram retiradas as armas e os pára-quedistas aliados que haviam deixado a Apúlia e sobreviveram sem serem atacados. Linha gótica. Por volta das 3h30 da manhã do dia 17 de Julho, os manifestantes encontraram um pedaço de terra entre arbustos agarrados à margem de um rio. Surpresa quando eles estavam perto: Era uma menina, loira, de olhos brilhantes Apesar de uma lesão na coxa, ele rapidamente pegou o chapéu.

Nunca antes um soldado havia caído de pára-quedas sobre as linhas inimigas, em um único vôo. Foi um ato tão impensável que um guerrilheiro disse mais tarde ter gritado: “Os Aliados também estão enviando mulheres para nos amar”. Um olhar dela o silenciou. Depois de um tempo eles encontraram “Fiammetta Fiammetti”: nome de código Maria Ciofalofesta e outrosExecutivos de Operações Especiais (SOE)Uma agência de inteligência militar britânica.

quem era Nasceu em 4 de março de 1913 em Santo Stefano di Camastra na região de Messina mas ainda criança Mudou-se para Nova York Há oito anos, Giovanni e Giovanna Ciofalo se conheceram e se apaixonaram. Em 1928, decidiram regressar à Sicília com os três filhos. Depois de receber o diploma do ensino médio de artes, mudou-se para Nápoles em 1935 para matricular-se na Faculdade de Arquitetura. Na Campânia dividiu o seu tempo entre os livros e o trabalho no município. Quando em Setembro de 1943Hitler ordenou que a cidade fosse reduzida a "lama e cinzas" e viu oficiais nazistas entrando correndo no escritório querendo exigir documentos úteis para cumprir as ordens do ditador.

Engano nazista ”escreveu Fiammetta em uma holografia inédita – com astúcia diplomática. Correio – Eu frustrei o plano deles, mas tive que desaparecer com os documentos, e me tornei um dos espiões ingleses.” Estava escondido nos subúrbios, mas veio à tona para libertar Nápoles em 30 de setembro. Com outros, eles tentaram chegaram ao centro, mas foram interceptados em um posto de controle. Ice saiu do veículo. Ele jogou três granadas uma após a outra, salva seu time. Seu comandante, major Malcolm Munte, percebe que recrutou um agente de extraordinária coragem. “Ele ficou impressionado com minha capacidade técnica, minha inteligência pronta – escreveu Fiammetta -, por isso fui enviado como chefe do avanço do Quinto Exército”.

agente secreto Ele realizou trabalho de ligação entre aliados e guerrilheiros e conduziu espionagem para prender inimigos. Retornando a Nápoles, foi enviada por mar para a base da SOE na Córsega. A partir daqui, em submarinos, ela fez parte de quatro missões que tentaram infiltrar ela e sua tripulação no território genovês. Então Frequentou o curso de sabotagem em Ischia. Mais tarde, na Puglia, ela completou seu treinamento e se apaixonou por um segundo-tenente altamente condecorado. Angelo «Primo» Caracciolo, agente da SOEcom qual Ele se casou em 1955. Quando foi considerado pronto, foi levado para o Veneto, onde procurou unir as diferentes "almas" faccionais; explicado "O Projeto Vicenza" organizar a rebelião final; Ele destruiu pontes e ferrovias Com a seção "Vicenza". Finalmente, quando ele tentou cruzar a linha gótica com o fardo de salvar os outros também, Ela corria o risco de ser baleada pelos alemães Mas, enganando-os, ele veio para Siena sob o comando de Cho. Ações que a Grã-Bretanha impôs ao seu arquivo durante 69 anos de sigilo militar. A Itália concedeu-lhe a Cruz do Mérito de Guerra em 1971 por sua luta partidária.

