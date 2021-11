Quantas mudanças para Ronaldo: Ele foi treinado por quatro treinadores em quatro anos

Não vê-lo lutar até o topo do ranking é, sem dúvida, uma novidade para um jogador de futebol da linhagem. Cristiano Ronaldo, Que sempre se acostumou a lutar pelos objetivos mais valiosos, embora não nacionais, como prova de um mural repleto de títulos e premiações pessoais que não requerem um estudo mais aprofundado.

No entanto, o surgimento é caracterizado por outro dado interessante e de certa forma significativo ao longo dos últimos quatro anos da invasão portuguesa. Manchester United.

Na verdade, desde o verão de 2018, o CR7 se revezou em várias temporadas, liderado por equipes com apenas quatro treinadores, ou seja, Juventus E, claro, os Red Devils.

Selecionado por objetivo

Em seu primeiro ano no Tribunal da Velha Senhora, ela venceu sob as ordens do atacante Scudetto da Louisiana. Massimiliano Allegri, Novamente no próximo ano sob ordens técnico-táticas Mauricio Wing. E então foi sistemático Andrea Birlow, Com ele vieram os outros dois troféus, mas o domínio tricolor de Pianconeri também chegou ao fim.

Então, em maio passado, outra reviravolta: diga adeus a Birlow e diga adeus a Allegri-Biz. Um regresso que não convenceu totalmente o Madeira Ace levou-o a mudar de cenário para se adaptar à primeira equipa que o tornou numa equipa melhor ao apresentá-lo ao cenário europeu: o United.

No entanto, após um início positivo, os Red Devils entraram em um ciclo de resultados negativos, incluindo um home run humilhante de 0 a 5 contra o Liverpool e quatros coletados contra Leicester e Watford.

Filme preocupante que afogou os Red Devils e fez o ex-companheiro de equipe perder o banco Ole Gunner Soulscare. Moralidade da história: Nas próximas horas Ronaldo aprenderá o quinto guia técnico de sua última trajetória, com o qual tentará imediatamente renovar a sorte do Manchester United quando for convocado perto do banco de Teste dos Campeões contra o Villarreal.

Uma tendência extraordinária para a Bola de Ouro cinco vezes, evidenciada por sua primeira experiência em Manchester: seu mentor e único treinador durante seus primeiros sete anos no famoso Red Bank da cidade. Senhor Alex Ferguson.

Também houve algumas mudanças no tribunal Real Madrid Ele está sentado no banco há nove anos Manuel Bellegrini, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafa Benitez e Zinedine zidane. No entanto, amadureceu com muitos pequenos ciclos, vitórias memoráveis ​​e grandes conquistas. Novamente em contraste com o que aconteceu nos últimos quatro anos.