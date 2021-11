Certificado de Extensão. Em dezembro, não havia Vox

Com Natal Nos portões, não apenas no escritório do governo Super Green Boss Vacinado e curado Gov, Excluindo atividades recreativas e sociais i Sem Vox Se houver restrições de zona amarela, laranja ou vermelha. Nas últimas horas, a hipótese de estender o uso do Green Pass a usuários e clientes Serviços públicos e privadosCorreios, agências de PA, bancos e seguradoras, contadores, tabeliães, imóveis Ônibus, Metro, Etc. é uma solução já explorada pelo administrador em setembro, mas as restrições não são simples, principalmente rejeitadas no transporte público local. “E evite”, disse um ministro, que afirmou em um comunicado que a medida foi “mais apropriada do que nunca”, já que a quarta onda da epidemia avançava dramaticamente.

A nova estanqueidade, por suposto, não será decidida na próxima semana. De acordo com o roteiro de Mario Tragi, os ministros Roberto Speranza (Saúde) e Mariastella Gelmini (regiões) se reunirão amanhã com os governadores para impor uma terceira dose à equipe médica, convidados e operadoras. Apartamentos para Idosos (RSA). Aumente também o nível de proteção, incentive os cidadãos a receber uma terceira injeção e reduza a duração do passe verde para 9 meses. A seguir, na sala de controle que será comemorada na quarta-feira, decida sobre a introdução do Super Green Pass a partir de 1º de dezembro.

Para explicar a filosofia por trás da nova austeridade proposta pelos governadores regionais, Sporanza, apoiada por uma seção dos democratas, Forza Italia, Italia Viva, 5Stelle e oposta por Lega e Luigi Di Maio, o ministro do serviço público Renato Brunetta (Fi): “O Super Passe Verde é um bloqueio Não para punir os que não foram vacinados, mas para recompensar os que foram vacinados. Pessoas vacinadas ou curadas podem ter acesso a tudo, desde a vida social, cinema, bares, tempo livre, até esquiar. Portanto, incentiva a vacinação. Aqueles que não forem vacinados, mas apenas se o baixo verde estiver embutido no bloco, terão seus controles de cromatismo afetados se isso acontecer. “Para que o“ custo ”da cobertura recaia sobre quem opta por não ser vacinado.

Zonas de cor

Não é por acaso que Brunetta está falando em “controles cromáticos”, ou seja, restrições que vão para a zona amarela, laranja ou vermelha. O governo está considerando se deve iniciar o Super Green Pass com amarelo, já que a capacidade da máscara externa e teatros, teatros e teatros será reduzida pela metade nesta faixa em comparação com a área branca. Ou se vai implantar o novo passe verde para vacinar e curar apenas cruzando regiões ou partes do país na zona laranja ou vermelha, o que não é possível no momento pré-natalino em função da progressão das infecções.

No entanto, o escopo é limitado: fornecer imunizações, aumentar os níveis de segurança e evitar o fechamento de bares e restaurantes, teatros e teatros, teatros e salas de concerto, parques temáticos e pistas de esqui, ginásios e piscinas, shopping centers e discotecas. Feiras e feiras de Natal, se a situação piorar e as áreas laranja ou vermelhas forem acionadas. Por outro lado, o Green Pass obtido com No Vox, Swap pode ser usado para ir ao trabalho, farmácias, mercearias e outros serviços essenciais.

A extensão de licenças verdes em escritórios governamentais e privados está tendo um grande impacto. No momento, os passes são obrigatórios para quem trabalha lá, mas não para usuários e clientes. A ideia é permitir o acesso a correios, bancos, todos os órgãos públicos, portadores de passes de ônibus e metrô somente a partir de 1º de dezembro. Obtido por troca simples, neste caso, sua validade é de 48 horas para testes moleculares (agora é de 72) e de 24 horas para testes rápidos (que é 48), o que pode ser excluído.

Há também a questão da vacinação obrigatória à mesa. O líder da Confindustria, Carlo Bonomi, e os líderes da Cgil, Cisl e Uil (com exceção dos democratas, Forza Italia e Italia Viva) apoiaram a escolha, mas fontes do governo descartaram a possibilidade de uma vacina obrigatória Erca Omnes. Introduzido. Como já existe para pessoal médico e operadores de RSA, a obrigação imposta a certos tipos de trabalhadores é muito mais fácil, propôs o próprio Brunetta. A saber: equipe de PA em contato com o público em geral, professores e agências de aplicação da lei. Mas esse aperto não é considerado “possível”, pois é contra a maioria dos Salvini e 5Stelle. Principalmente agora que os programas governamentais estão acima de tudo a terceira dose (que pode ser feita até mesmo por pessoas com 40 a 59 anos amanhã) e vacinando crianças de 5 a 11 anos, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu luz verde em 28 de novembro à gestão da Pfizer para esta faixa etária.