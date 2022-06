Manchester United, joias portuguesas em vista

o Manchester United Eric Den Hawk está lentamente tomando forma. O técnico holandês trará de volta um importante mercado de transferências Demônios vermelhos Para especialidades antigas. Em particular, a situação no meio-campo é mais complicada. EU ‘Adeus ao Bokba Deixando uma grande lacuna, foi alterado pela primeira vez por Frankie de Jong del Barcelona. Investir no antigo Ajax certamente será importante, mas outros perfis também serão necessários para completar o campo.

Para compensar as vendas Nemanja Matic Na Roma, a seleção da Inglaterra será o alvo Witinha Do porto. Após um ano de treinamento na classe 2000 Wolverhampton Devolvi com a camisa Dragos E foi o farol do meio-campo Campeão de Portugal. O jovem meio-campista também fez sua estreia internacional recentemente e está pensando em pagar pelo destino do Manchester United. 40 milhões Do Euro. O jogador também apareceu Em Newcastle.