Nuvem de fumaça alta visível de vários ambientes

E.Giovi di Fire em plantas de Malacrota Monlio Seroni Ele vai gerenciar e purificar uma parte dos resíduos da capital. Quando o fogo se espalhou por volta das 17h30, as pessoas entraram em pânico com a fumaça preta. Bombeiros do local, pessoal voluntário da defesa civil e os carabinieri da estação Ponte Galeria. Voluntários da Associação de Defesa Civil da Anvvfc Castel di Guido foram os primeiros a intervir. Eles foram os primeiros a dar o alarme e suprimir o estoque.

Segundo os bombeiros que trabalham com oito equipas, as chamas envolveram dois galpões e uma central de compostagem onde eram armazenados papel e plástico. Um dos dois tmbs que processam 900 toneladas de resíduos por dia produzidos em Roma foi posteriormente envolvido.

O que há em Malacrota

A “Cidade das Indústrias Ambientais” de Cheroni em Malagrota opera duas estações de tratamento mecânico e biológico e um posto de gasolina. A área é caracterizada por vários armazéns.

Reestruturação de grupos

As chamas atingiram então o tmb, conforme explicam os Comitês da Valle Galeria Libera. Inicialmente, de acordo com o que foi apurado, o incêndio afetou parte do aparelho a gás que nunca havia estado em funcionamento, e um galpão na área pegou fogo. Em particular, a segunda linha afetou o tanque de controle da queima e principalmente os resíduos armazenados nas chamas.

Capitólio explica…

A última reconstrução também foi confirmada pelo Capitólio. Em comunicado, o prefeito Roberto Gualtieri disse: “Incêndios de grande escala em Malacrota hoje, que ainda não foram identificados pelas autoridades, infelizmente estão afetando o Tmb2, que trata 900 toneladas de resíduos por dia. A assistência do ARPA já foi implementada para analisar os efeitos.

“O incêndio do Tmb não é apenas um acidente grave, ele causa danos significativos ao sistema de coleta e descarte de resíduos em Roma, que terá consequências imediatas”, disse o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Já estamos trabalhando.Amanhã de manhã a sala de controle se reunirá com operadoras que possuem acordos diretos e indiretos com AMA e ROM.

Para extinguir o incêndio e calcular os danos e consequências do ciclo do lixo, é preciso aguardar a vistoria do imóvel. Não consigo imaginar o fogo que nos consumiu em dezembro de 2018 Salário TmbExacerba a natureza perigosa de Ciclo de resíduos de Roma.

Marco Cassiodor, presidente da Comissão de Resíduos do Conselho Regional do Lácio, foi ao local do incidente Europa Verde. Ele disse ao DIRE: “Isso é o que acontece quando os acidentes acontecem quando os resíduos são gerenciados de acordo com a lógica do lucro, o que significa que haverá mais acúmulo nas fábricas”.

“Há instabilidade em todos os níveis”, começando pela “perspectiva econômica”. Depois, há o “impacto ambiental insuportável e dignidade zero para os trabalhadores nas ruas e nas fábricas”. Um modelo que “apresenta a beira do desastre como a catástrofe que vemos agora” atingiu o caixa, segundo o qual “tudo pode ser melhorado se os resíduos forem segregados e gerenciados com o objetivo de recuperação de materiais e não de produção de energia. As mesmas regras pedem vencermos de uma vez por todas”.