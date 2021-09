Berlusconi escreve a Aven: “A esperança não é explorada”

Presidente Silvio Berlusconi Escreveu uma carta para O futuro. Então Enterrar reunião É tempo de algumas considerações essenciais sobre os valores que sempre caracterizaram o funcionamento do Partido Popular Europeu, Roma, do antigo Primeiro-Ministro e da família de celebridades europeias. Não só isso: Forces se concentra nas reações apresentadas pelo presidente da Itália sobre como a política deve se relacionar com as instituições da Igreja e a confissão cristão-católica.

A primeira parte da carta é dedicada à presença do Cardeal e do Secretário de Estado na Cimeira do PPE Pietro Parolin. Para Berlusconi, uma reserva a não ser explorada: “Tem um significado diferente e superior e é muito importante para nós – O ex-primeiro-ministro italiano escreveu – . Trata-se da integração histórica e cultural natural da ideia de Europa entre a Igreja Católica e a principal família política europeia. Não é permitido rotular personalidades religiosas do ponto de vista político porque participam neste ou naquele empreendimento: este é o sentido da primeira opinião.

Então o presidente focou Cosmovisão Ele conecta o EPP com a civilização católica: “Estou a falar da ideia da Europa emergir da intersecção da cultura greco-romana e dos valores judaico-cristãos. As duas formas de globalização que definem juntas o valor de uma pessoa com direitos sagrados e invioláveis ​​não são o Estado que concede direitos, mas o Estado que tem o dever de reconhecê-los e protegê-los. ” Berlusconi acrescentou em uma carta ao jornal CEI.

Em seguida, a citação do ex-papa Bento XVI, Está sempre empenhada nas necessidades e benefícios de sociedades gestoras como a União Europeia. Berlusconi destacou o discurso de Ratzinger de 2011 no Bundstack. Naquela época, o teólogo alemão vivia no sentido filosófico e jurídico do Estado liberal. Outro Hífen O EPP traz naturalmente um dote entre a doutrina católica cristã e a cosmovisão. Berlusconi observou como usar palavras puras “Violência contra as mulheres no Afeganistão ou negação da liberdade religiosa na China” Para ser mais preciso, temos de prestar muita atenção aos pensamentos e preocupações dos povos pró-europeus em relação à “visão humana” em que a Europa está a trabalhar activamente para proteger a vida e a liberdade em todo o mundo.

Aqui está um parágrafo Valores que não podem ser negociadosEU: “Seja generoso e cristão – Continuação Silvio Berlusconi – Para nós, em todas as suas formas e a cada momento, significa salvar vidas desde a concepção até a morte natural. Um orçamento que assume um valor do ponto de vista biológico, mas também está relacionado com a gestão de eventos de migração e seu desenvolvimento futuro. Na verdade, depois de um tempo, o ex-primeiro-ministro esclarece: “A imigração, que é regulada por leis humanitárias e rígidas, é de grande interesse na crise populacional das comunidades europeias”.

Berlusconi diz que o povo tem direito. “Procure um futuro melhor“Ao mesmo tempo, o presidente lembrou de ter sido o primeiro político a ser indicado Plano Marshall Para o continente africano: “Simplesmente veio ao nosso conhecimento então – A carta esclareceu isso – Não significa apenas enviar ajuda, nem sempre é utilizada de forma adequada; antes, garantir o peso económico e político da Europa não se trata apenas de uma maior eficiência e bem-estar que determina os processos de desenvolvimento saudável e sustentável e de reformas estruturais nesses países. Mas as condições de liberdade e a dignidade das pessoas que aí vivem “, Ele notou.