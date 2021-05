Líbia, Guarda Costeira dispara dois barcos de pesca italianos: um ferido – Corriere.it

Guarda costeira da Líbia dispara barcos de pesca italianos na costa de Trípoli. Durante o acidente, Alício, capitão do barco pesqueiro, ficou ferido na mão. A mensagem ainda é muito confusa e precisa de verificação. No contexto de um programa de compromisso comum na luta contra a imigração ilegal, a Guarda Costeira da Líbia tem usado o barco Obari nos últimos anos para atirar em barcos de pesca, e se é verdade que a Itália doou e ajudou, fica claro que as relações italianas são um duro golpe para os líbios.

O que nós sabemos Desta vez, pudemos descobrir quando a Guarda Costeira da Líbia abordou que meia dúzia de barcos de pesca liderados pelo porto de Masara del Vallo estavam a 35 milhas do porto de Al Qums. Seus comandantes negam que tenha havido cenas contra os navios italianos de Trípoli. Ordens da Marinha italiana informam que o navio de guerra Lipesio, que realizava uma operação segura em Marre, interveio à tarde, especialmente 3 barcos de pesca italianos (Artemis, Alicio e Nou Cosimo) envolvidos em atividades pesqueiras nas águas da Tripolitânia. Dentro da área definida pela Comissão Coordenadora Intermediária de Segurança Rodoviária de “Alto Risco”. O relatório observa que a intervenção é necessária devido à rápida aproximação da Guarda Costeira da Líbia. Um helicóptero saiu imediatamente de Lipesio e fez contato por rádio com um grupo de barcos de pesca. Uma aeronave de reconhecimento militar B-72 também chegou ao local. Segundo fontes líbias, estão em curso conversações entre a embaixada italiana em Trípoli e as autoridades locais. Deve-se acrescentar que as relações com o governo italiano em Trípoli estão sendo facilitadas pelas boas relações com a nova unidade nacional. Portanto, a situação era diferente da crise que surgiu com o califa Habdar na Sirenica no outono passado, quando dois barcos de pesca e 18 marinheiros foram capturados há muito tempo. READ Quer viver em Portugal como investidor? Veja o que é necessário