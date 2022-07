Clima: Excepcionalmente quente até segunda-feira, depois tempestade – Chronicle

Nos próximos três dias atingiremos o pico de calor causado pelo anticiclone africano Apocalypse4800..

Note que esse nome não foi dado por acaso: na verdade, 4800 representa a altura incomum em que a temperatura chegou a zero nos últimos dias, as temperaturas de 0°C não são tão altas em altitudes registradas na atmosfera livre. Isso significa que mesmo nos picos mais altos da Europa, o cume do Mont Blanc (4809 metros) está derretendo; Sendo o topo da curva alpina, escusado será dizer que os Alpes correm o risco de derreter a neve. Até segunda-feira, portanto, o calor será sentido, e como, mesmo à noite. No Vale do Pó, na Sardenha, na Sicília, na Puglia e no interior do Lácio e da Úmbria, teremos noites tropicais terríveis a partir do pôr do sol (o indicador climático introduzido pela Organização Meteorológica Mundial identifica noites em que a temperatura nunca cai abaixo de 20°C) se os valores máximos chegam a 39/40°C.).

Em muitas regiões, as temperaturas noturnas podem ultrapassar 22/23°C, chegando perto de 30°C à meia-noite.. Antonio Sanò, diretor e fundador do site www.iLMeteo.it, alerta que não haverá grandes choques no campo da previsão. O sol estará em todas as partes por um tempo, No entanto, ele alerta para fortes tempestades nos Alpes (especialmente na região de Triveneto)..

Tempestades se tornarão protagonistas do clima a partir de terça-feira, 26, pelo menos no norte; De fato, o ar frio do norte da Europa pode enfraquecer o escudo anticiclônico e se misturar com o ar quente preexistente para formar tempestades violentas com granizo que, em manchas, podem atingir áreas do norte. Após a passagem tempestuosa, os ventos soprarão dos quadrantes norte para aliviar o grande calor. As temperaturas em muitas áreas são menos quentes e certamente um pouco mais suportáveis.

Detalhe

Sábado 23. No Norte: fortes trovoadas nos Alpes, sol e calor noutros locais. No centro: o sol e o calor intenso. No sul: sol e calor.

Domingo dia 24. No norte: mais nuvens, sol e calor na Ligúria e nos Alpes. Médio: Tempo quente e bom. No Sul: Aquecimento.

segunda-feira dia 25. Norte: Ensolarado e quente, piorando no final da tarde. Médio: bom tempo. No sul: sol e calor.

tendência. Mau tempo no norte devido a fortes tempestades, a temperatura cai