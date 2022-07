Milão, ainda sem avanço para De Gedelaire: Bruges continua a construir um muro, mais recente | Primeira página

O impasse continua e até hoje não trouxe notícias substanciais na direção do futuro de Charles de Guettaeler e do mercado de transferências do AC Milan.. Em uma partida de xadrez em que nenhum dos jogadores quer fazer uma jogada decisiva, o clube rossonero e o Bruges reiteraram suas preferências nas últimas horas. Por um lado, os belgas esperam receber uma oferta de bônus de € 35 milhões mais Para obter os 37 que Leeds prometeu, Maldini e Mazzara, por outro lado, não cederam um centímetro desde sua última oferta de mais de 30 bônus. (32 no total), que é considerado definitivo via Aldo Rossi. O jogador escolheu – Milan e Bruges serão os protagonistas de novos contatos no fim de semana, Mas com o passar dos dias, sentimentos mais otimistas são afetados. Por sua vez O jogador há muito expressa seu desejo de se mudar para a Itália, rejeitando o interesse de Leicester e Leeds e se casando com o projeto rossonero, fechou um contrato de cinco anos no valor de € 2,5 milhões líquidos por temporada. Depois de assistir do banco por 90 minutos enquanto seu time venceu a Supercopa da Bélgica contra o Gent, O próprio De Keteler continua a ser um ponto de interrogação devido à sua estreia na liga contra o Genk na tarde de domingo. “Para mim, ele ainda faz parte do clube e está lá para a próxima partida. É fácil? Não foi fácil para ele, ele não tinha essa experiência. É algo especial e vamos tentar entender o máximo que pudermos”, disse o técnico do Bruges em entrevista coletiva. Carl Hofkens.