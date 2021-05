O artista português Julio Cermento morreu

Foi o primeiro artista português da sua geração a receber reconhecimento internacional pelo seu trabalho em pintura, performance, fotografia, cinema, vídeo, som e instalação. Ele é destaque no documento e por trás de São Paulo; Suas obras agora são preservadas em coleções ao redor do mundo.

Ele morreu de câncer aos 72 anos Julio Cermento, Um dos artistas portugueses de maior sucesso na cena internacional. Depois de receber a confirmação da galerista Christina Guerrero, o jornal Lusa deu a notícia. Nasceu em Lisboa em 1948 e estudou pintura e arquitetura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Ele se estabeleceu como um artista intermediário que já expôs em inúmeras exposições individuais e coletivas ao redor do mundo durante seus cinquenta anos de carreira. Cermento representou Portugal 46º Pináculo de Veneza Participou em 1997 e no Documentário 7 (1982) e no Documentário 8 (1987), 1980 e 2001 atrás de Veneza e em 2002 atrás de São Paulo.

Comunicado de Julio Cermento, galerista Christina Guerrero

“É com grande tristeza que confirmamos que Julio Cermento faleceu esta manhã, 4 de maio de 2021”Começa a nota publicada pela galeria Christina Guerrero Arte Contemporânea Lisboa. “Julio Cermento, figura central da arte portuguesa desde os anos 1970, foi o primeiro artista da sua geração a receber amplo reconhecimento internacional e exposto em inúmeros museus e eventos de prestígio. Ao longo de sua vida, ocupou lugar de destaque entre os melhores pensadores e artistas da arte contemporânea. Sua vida e obra refletem seu total compromisso com a prática artística e com a comunidade ao seu redor“Desde o final dos anos 1970, os trabalhos de Sarmendo enfocam temas femininos e temáticos, da pintura à performance, desenho, escultura, fotografia, filme, vídeo, som e instalação – tudo de uma ampla gama de personalidades literárias, filosóficas e cinematográficas. Muito referências culturais brilhantes.

A obra de Julio Cermento

“Ao longo da sua vida, Julio Cermento procurou apresentar ao público uma obra experimental aberta, enriquecida pela sua profunda vontade de refletir sempre o seu tempo.”, Continua a galeria portuguesa. “Ganhando uma habilidade rara de cultivar amizades duradouras no mundo da arte internacional, ele se estabeleceu como um embaixador de destaque da cena artística portuguesa junto à comunidade artística internacional desde muito jovem. Muitos artistas, curadores, colecionadores e galerias se beneficiaram de sua generosa amizade e dedicação. Por sua família, por seus amigos – mas também pelas cenas artísticas e culturais que o acompanharam ao longo de sua vida – sua morte é sentida com muita dor e abre um vazio que não pode ser preenchido.”, Conclui. Suas obras agora fazem parte de coleções públicas e privadas internacionais na América do Norte e do Sul, Europa e Japão.

Julio Cermento. Saudações de Gianfranco Maranello

Lembramos Julio Cermento na Itália, a melhor exposição de 1998 na Galleria de Art Moderna de Bolonha, explicitamente inspirada nas obras de Giorgio Morandi e Soul Levitt.Artistas aparentemente distantes, mas nele Sarmendo reconhece a sólida sincronização sistemática que o seguiu”, Conforme afirmado na apresentação da lista da mesma exposição. Porém, em 2014, foi apresentado na Exposição GAM – Galeria Cívica de Arte Moderna e Contemporânea de Torino Vista selecionada, Na ocasião em que ele produziu tríptico Véu branco. Lembre-se dele com carinho Gianfranco Marinello, Ex-diretor dos Museus Mambo em Bolonha e Mart and Roveretto em Trento, escreveu em seu perfil no Facebook: “Eu realmente acredito que todos que tiveram o privilégio de conhecer Sarmendo o amavam. Com o texto italiano suavizado pela doçura do português, acho que sua voz continuará a ressoar nas profundezas, almas ou profundezas que definem a profundidade que ele está tocando. Mesmo agora, cultura e amizade calorosa podem sempre caracterizar os modos doces deste grande artista . Adeus Julino ”.

-Giulia Ronchi