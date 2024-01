Município de Nápoles – ID-Alert, teste do sistema nacional de alarme público em Nápoles em 24 de janeiro

. A fábrica identificada está localizada na zona portuária do município de Nápoles. Os cidadãos da área afetada, ou seja, num raio de cerca de 2 km da central, receberão uma mensagem de teste de alerta informático.

Os telemóveis dos cidadãos das zonas afectadas pelas rusgas tocarão às 12 horas e receberão uma mensagem de alerta informático às 12 horas. Tal como aconteceu com a experiência geral anterior, o receptor da mensagem de teste relacionada com a simulação não teve nada a temer e nada mais fez do que ler a mensagem referente à página web do site de alerta de ID. Os cidadãos podem ver o texto real que recebem quando são alertados sobre um risco específico.

A página também incluirá um link para o questionário, ao qual serão convidados a responder tanto quem recebeu corretamente a mensagem quanto quem não recebeu a notificação apesar de estar na área de teste.

O mesmo julgamento terá lugar noutras partes de Itália, ao mesmo tempo que Nápoles.