Mercado de transferências do Cagliari, meio-campista rumo ao Não? Uma equipa portuguesa está na pole

Mercado de transferências do Cagliari, alvo do meio-campo desapareceu? Sporting Braga parece estar próximo do jogador

Procurando motivação e jogadores. O Cagliari Aproximando-se do jogo do campeonato vs. Turim Está inevitavelmente rodeado por uma atmosfera diferente. morte Gigi Riva Foi um acontecimento irreparável no Unipol Tomas durante a partida contra o Granada. Ivan Juric. Não faltam rumores sobre o mercado de transferências dos Islanders. Os rossoblù procuram um novo meio-campista. Um dos nomes que vem surgindo nos últimos dias é o do talento francês Ser ntourpertencendo à Paris St.. De acordo com relatos TutosportO jogador será o mais próximo da seleção portuguesa: este Jogo Praga.