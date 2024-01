Anticiclone africano perde algumas batidas, chega ar frio e ventos fortes; Está lá

Previsão do tempo para o fim de semana

Atualizações no fim de semana: Uma ampla área de alta pressão prendendo a Itália pousará entre sábado, 27 e domingo, 28, com uma frente fria, que terá efeitos em algumas de nossas regiões.

Agora foi confirmado Nos próximos dias um Uma área de alta pressão expandir-se-á ainda mais a partir do Norte de África até abranger grande parte do Mediterrâneo e da Europa centro-ocidental.

Este é um facto muito invulgar: de facto, uma massa de ar quente e estável virá directamente do Sahara, mas não dos Açores, como é habitual neste período. Tal como acontece durante as ondas de calor mais intensas e prolongadas do verão, esta estrutura irá reafirmar-se no próximo fim de semana, proporcionando-nos um clima estável, mas acima de tudo Valores térmicos Superior à média sazonal , Especialmente as montanhas alpinas e o Centro-Sul (lado Tirreno). Fortalecimento anti-tempestade africano em direção à Itália. Uma frente fria nos setores Adriático e Jónico no entanto, Entre sábado 27 e domingo 28 de janeiro Uma lambida na borda leste do anticiclone Associado a uma depressão na Europa Oriental: Por esta razão, estaremos nas seções Adriáticas do Centro-Sul e nas áreas Jônicas. ventos fortes e brilhantes dos quadrantes norte, Geralmente mantém a temperatura baixa mesmo em climas constantes e ensolarados.

Por fim, vale mencionar Formação de nevoeiro, especialmente no início da manhã e após o pôr do sol Especialmente nas planícies do norte e nos vales internos do centro. Se o nevoeiro persistir durante o dia, a temperatura será baixa: teremos a oportunidade de falar novamente sobre isso nas nossas próximas atualizações, para que possamos identificar com mais precisão as áreas de maior risco.