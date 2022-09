Casa de Chá Jeju de Álvaro Chisa e Carlos Castanheira

Ph. © Park Wansoon 05/09/2022 – Arquitetos portugueses Álvaro Siza E Carlos Castanheira Eles projetaram a Jeju Tea House em Jeju, Coréia do Sul: uma mistura perfeita de tradições de construção portuguesas e coreanas.

Uma casa introvertida, de frente para o mar na frente e nascente, da qual já havia uma. dependência – Casa do zelador – integra-se totalmente com os blocos, materiais e funcionalidades gerais do novo edifício.

A fachada é basicamente uma parede branca inexpressiva, enquanto a parte de trás da casa é um espaço aberto definido por um telhado sustentado por finas colunas de aço. A história da Jeju Tea House através da história de Carlos Castanheira: “Como sempre curiosos sobre a arquitetura tradicional, neste caso sobre a arquitetura tradicional coreana, reunimos informações e visitamos os melhores exemplos, especialmente os locais na ilha de Jeju. São obras-primas. Especialmente os de madeira. Sentimos que os materiais deveriam ser: pedra, madeira e cobre. Por isso, preparamos a primeira proposta para conferir os briefs e entender melhor as exigências e expectativas. um jardim natural. Mas como ela deve ser construída? “Na Coréia, o conhecimento de como construir com madeira se foi. Propusemos então um plano para realizar os trabalhos de construção numa oficina em Portugal e depois montar todos os componentes fabricados no local. A nossa proposta foi imediatamente aceite e deparamo-nos com um novo desafio.

A árvore que escolhemos foi Afizélia, ou Dossié – afzélia pachyloba. A experiência com a Casa de Chá da Boa Nova – álvaro Siza 1958-1963 – tem confirmado as suas qualidades, muito perto do mar e mesmo em condições climatéricas adversas. Corte, teste, fabricação, montagem, desmontagem e envio em dois contêineres, para a Coréia. Depois disso tivemos que mandar quatro carpinteiros portugueses para reformar.