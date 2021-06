Nas cenas de Napoli os portugueses descobriram todo o Nuno Tavares

Amanhecer do terceiro milênio. Com apenas dez anos, um jovem lisboeta ingressou na academia da sua cidade natal: o Sporting Club de Portugal, mais conhecido como Sporting Lisboa. Na altura, Nuno Alberto era Varela Tavares. Para o mundo do laboratório, simplesmente, Nuno Towers. Foi verde e branco até aos treze anos, depois mudou-se para o Benfica, onde joga até hoje. No entanto, a sua estreia não veio de imediato: primeiro, foi para a segunda equipa do Benfica, o Licapro (Série B portuguesa); Então, a estreia – em setembro de 2018 – venceu a partida por 3 a 2 contra o Kovilhev. O batismo, promovido à primeira equipe na temporada 2019-2020, acontece contra sua ex-equipe: no jogo, a Supertaça. Também marcou o primeiro gol contra o Vitória de Guimares na próxima partida.

Lateral-esquerdo de grande força, rápido e com boa técnica básica, Thavares, em andamento, é difícil de resistir. Na verdade, ele é comparado a um personagem muito semelhante em termos de caráter: Benjamin Mendy, zagueiro do Manchester City. Nas setas no chifre e na cruz; No entanto, ele não conseguiu defender a bola. Isso está de acordo com os objetivos do mercado Nápoles. A equipa portuguesa pede cerca de 12 milhões, mas nota: a Lazio também entrou na corrida.