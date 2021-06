“Forza Italia é essencial, os únicos liberais. O único partido de centro-direita em 2023. Salvini e Meloni dizem que sim Cor – Corriere.it

Agora precisamos entre agora e 2013 O partido único da direita central . Salvini e Meloni dizem que sim. Sem ligações a frio ou de cima para baixo, mas dois anos para a construção a jusante, começando pela coordenação das comissões parlamentares. Onde Forza Italia é essencial, os únicos liberais. Silvio Berlusconi falou por telefone no Castillo della Presolana, na província de Bérgamo, na Iniciativa FI “Itália, Siamês” organizada pela coordenação regional do Forza Itália na Lombardia. “ Nenhum sinal deve ser diminuído. Peço a todos que não se preocupem. Não há reestruturação ou dissolução da Forza Italia. Nossa tarefa é construir o Partido Republicano no modelo americano. Esta é uma etapa inevitável para a Itália realmente recomeçar. Meu duplo apelo aos amigos de Salvini e Meloni de centro-direita: entre agora e 2023, devemos construir um único partido que represente a maioria dos italianos, o que trará estabilidade ao governo de centro-direita ”.

“Minha família não tem nada a ver com isso”

“Felizmente estou bem, mas os médicos que me tratam ainda não me permitiram participar de eventos públicos. De qualquer forma, prometo que estarei com você em breve devido às importantes nomeações eleitorais deste outono. Ainda estou em campo e, apesar de muitas provações infundadas, quero estar lá, apesar de tudo o que me aconteceu nos últimos anos ”, reiterou Berlusconi. A seguir quem quis esclarecer: «Li com espanto em alguns jornais que hoje a minha família e os meus colaboradores vão trabalhar no projecto de centro-direita: são notícias completamente descobertas que distorcem o sentido da nossa iniciativa política. Desculpe por questionar minha família novamente, meus filhos não têm nada a ver com política, ninguém está envolvido com política, o futuro da FI é muito curto.