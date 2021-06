Bolonha, Matteo Lepor venceu a primária. Ele será o candidato a prefeito de centro-esquerda: “Obrigado, estamos chegando a uma bela história”

Matteo LeBron, partido da Comissão Eleitoral (Foto de Lapres)

Matteo Lepor será o candidato de centro-esquerda nas eleições administrativas de outono em Bolonha. Ele O vencedor das primárias contra Isabella Conte Recebeu mais de 26.369 eleitores bolonheses, com o resultado que: Lepor recebeu 15.708 votos (59,6%) contra 10.661 contas (40,4%). LeBron, o candidato democrata, é apoiado por uma aliança mais esquerdista do que seu oponente, um candidato independente, mas registrado no Viva italiano. A vitória de LeBron deu à Bolonhesa um suspiro de alívio, mas foi nacional: Se Candy tivesse vencido, Apresentado por Matteo Renzi E de um centro moderado (além de alguns ativistas ambientais como Green Europe), deslizamentos de terra podem ter ocorrido nacionalmente também





Letta e Bolognese B.D. OK! A primeira aposta foi ganha. As primárias de Roma e Bolonha foram uma vitória popular, e mesmo na era Govt, elas votaram cedo.. C.S. O sucesso da Lepor & Cia mostra que é certo não termos medo de fazer as coisas porque as pessoas estão conosco. Avançar !. O secretário democrata Enrico Letta no Twitter. A vitória de Matteo Lepor é a vitória da comunidade democrata e de outras forças da coalizão, mas não há mais diferenças. Luigi Tocziani, secretário provincial de Bologna PD, convida a todos para jogarem no mesmo time agora aos olhos da gestão. Bolonha, como sempre, está pronta quando chega a hora de participar e contribuir para a vida democrática da cidadeTociani diz. Matteo Lepor será o melhor candidato para a eleição de outubro. Para a casa do povo de Coraza via Andrzej em Bolonha O ex-prefeito Virginio Merola também chegou e coroou seu defensor: Posso estar muito feliz porque ele trabalhou comigo e conhece bem a cidade, afirma Merola, um dos principais apoiantes do vereador. READ O artista português Julio Cermento morreu

As primeiras palavras de Matteo Lopor Com esta decisão, Bolonha foi confirmada como a cidade mais progressista da Itália, capaz de derrotar uma centro-esquerda forte e unida, a indicação de outubro. Trabalhei para fundir o centro-esquerdo e agora podemos dizer que o criamos. Este é o triunfo da política progressista e democrática.Começamos amanhã e vai ser uma linda história. Escreva juntos, sem deixar ninguém para trás. LeBron diz após a vitória nas primárias. Chamei minha adversária Isabella Gandhi, e nos próximos dias nos veremos – espera Lepro – precisamos unir o centro-esquerda – porque o verdadeiro desafio será contra o centro-direita em outubro.

Muito tempo para os primários Nos últimos anos, foi nomeado golfinho e herdeiro natural do prefeito cessante Virginio Merola: teria estudado há algum tempo para ser prefeito. A partir do verão de 2020, ele decidiu começar a correr uma maratona Isso o levou a desafiar Isabella Conte: Ele se opôs ao desejo de uma seção dos democratas de buscar uma pessoa mais integrada do que a sua, que poderia eventualmente se tornar um nome apoiado pelo partido e outros aliados. Com exceção de Dem (ele recebeu a aprovação de todos os líderes nacionais e locais), é apoiado por uma grande parte da esquerda, que vai da Aliança Cívica ao M5S (O ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte também o patrocina): Mas com o tempo, ele foi capaz de persuadir até mesmo forças moderadas, associações e outras instituições.

Currículo e experiência Nos últimos dez anos, ele ocupou vários delegados, sempre no conselho de administração de Merola. Sua carreira com experiência na administração pública. Ela se formou em 1999 em ciências políticas na Calvani Classical High School em Bolonha (a mesma escola onde Isabella Conte frequentou). De 2008 a maio de 2011, foi responsável pelo desenvolvimento regional, inovação e internacionalização da Lekako Bologna. Para o sindicato, ele seguiu a representação de cooperativas de produção de trabalho e cooperativas de habitação. De 1999 a 2009, ele foi membro do Conselho do Distrito de Savannah e atuou como vice-presidente no decreto de 2004-2009. Coordenador do Partido Democrata Savannah Circles desde o seu início. Em outubro de 2010, ele iniciou e organizou reuniões públicas sobre cultura em Bolonha promovidas pelos democratas. As experiências começam como vereador, Primeiro como conselheiro para a economia e desenvolvimento da cidade, turismo, relações internacionais, agenda digital na ordem executiva. Mais tarde, ele cuidou do negócio, A partir da Ordem 2016-2021 conquistou o papel exclusivo de Conselheiro para a Cultura e o Turismo.

Vida pessoal e estar à sua esquerda Ele tem uma companheira e dois filhos, Irma e Orlando. Sim, Lepor diz: Eu sou uma pessoa tímida Aprendi que a timidez, ao crescer, é o outro lado da moeda sensível. Estas são as duas nuances principais que identifico. Daqui veio todo o resto. Aprendi coisas do mundo percorrendo milhares de quilômetros no ônibus com meu pai, que quando criança era o treinador de um time de basquete e me levava todo fim de semana. Eu estava sentado no banco de trás entre esses gigantes que tinham pelo menos 1,80 m de altura e 14,5 metros de altura. Eles conversaram, brincaram, riram e eu os fascinei, até que adormeci com a cabeça em algum prato de pizzaria da estrada. Minha avó me ensinou tudo e sempre falava de tudo. Ele adiciona: Tornei-me um esquerdista, entre os gigantes do status e da humanidade, que deve ter ouvido as histórias de minha avó e os conselhos de minha mãe.

Curiosidade e sua ideia de cidade Ele fala de seus gostos pessoais: Aos 17 anos eu estudava Homero, admirava Ulisses, era um representante de classe, correndo por Savannah pela primeira vez em meu bairro. Aos 22 anos estudava ciências políticas, estudava Calvino e queria uma sociedade melhor. Aos 25 anos estudava ciências diplomáticas, vivia em Bruxelas, falava inglês e francês e sonhava em viajar pelo mundo. Hoje, na casa dos 40, ainda ouço Radiohead e estou feliz por ter escolhido voltar para minha cidade natal.. A magia dele é aquela Bolonha é a cidade mais progressista da Itália, o slogan não pode deixar ninguém, o slogan de uma super mortadela: Eu quero uma mortadela de suporte, inovadora e consistente. Inclui mais ambiental, mais feminista e muito mais. Quero que Bolonha se torne a pioneira da Europa, deixando de ser a cidade mais progressista da Itália.