Personagens podem mudar com a chegada de Milan, Diaz Ibrahimovic e Crowd

Diaz pode mudar de função se Bioli decidir destruir Ibrahimovic e Crowd no campo ao mesmo tempo. Um movimento tático deve ser lido em silêncio, especialmente em termos de equilíbrio

Bioli e Milan Eles estão se preparando para aquecer novamente Ibrahimovic e Groot Após ferimentos recentes. O atacante sueco pode estar disponível novamente em vista do jogo da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, enquanto será difícil sair de campo na sexta jornada contra a Espanha. A situação deve ser monitorada nas próximas horas.

O mesmo Giroud: O atacante francês voltou a treinar com o resto da equipe. O ex-Chelsea já estará disponível contra Specia, mas pode começar do banco se aposentando para Rebekah ou Leo. Contra o Atlético de Madrid, por outro lado, a aposta pode ser construída mantendo o centroavante do Bioli Crowd.

O novo papel de Dias no futuro: Giroud e Ibrahimovic podem morar juntos?

Se Bioli decidir apostar forte Ibrahimovic e Groot Não está excluído que o atacante sueco Giroud fará o papel de um único atacante em campo ao mesmo tempo (desde que ambos estejam em boas condições físicas).

Nesse caso, Dias Redirecionado para a esquerda: Os ex-Real Madrid e City terão a tarefa de encontrar uma solução sem ajuda ou tiro de retorno no centro do centro. As próximas semanas serão um ponto de viragem tático que Pioli já estará lendo.