Covid, dados: 3.804 casos e 51 mortes em 24 horas. Com relação positiva de 1,23%, a terapia intensiva diminuirá

eu 3,804 Novos casos de Covit-19 foram registrados na Itália hoje. 51 mortos. Isso é o que sai do relatório Ministério da Saúde A respeito da situação epidêmica. Os pacientes descem com sintomas: 3.198, – De ontem 119. Realizado 308.836 Cotonetes com uma proporção positiva (havia 295.452 ontem).1,23%. Os pacientes de terapia intensiva também diminuem quando há 440 (- de 10 de ontem – 10) 5,714 Curado desde ontem.

Internação diária, segundo dados do Ministério da Saúde, eu tenho 26 (Ontem eles tinham 23 anos). O número de pessoas internadas com sintomas em enfermarias normais é 3.198 (ontem 3.317) ou 119 a menos que ontem. 5.714 recuperaram nas últimas 24 horas e um total de 4.447.126.