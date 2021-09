Barcelona é um desastre

O Barcelona ocupa a última posição do seu grupo com zero pontos, já que sofreu uma derrota por 3-0 sobre o Benfica, na noite de quarta-feira, no segundo dia da fase de grupos da Liga dos Campeões, batendo o Dínamo de Kiev. Ele sofreu seis gols em dois jogos até agora e não marcou nenhum gol em 180 minutos.

Em Lisboa, muitas vezes no campo dos sub-20 e segunda escolha, sofreu a pior derrota da sua história frente a um adversário português. Olhando para isso, parece que o Barcelona dificilmente seria o time de futebol mais invejável do mundo até alguns anos atrás: tão bem-sucedido, talentoso e espetacular quanto alguns na história.

No entanto, o desempenho da equipe não é nada comparado à situação organizacional catastrófica, então a dificuldade Ter medo O atual técnico, o holandês Ronald Koeman, não foi compensado pelos fundos disponíveis nesta temporada: seu contrato prevê uma multa de மில்லியன் 6 milhões em caso de renúncia. Até junho e o salário do novo treinador.

As vendas de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain ajudaram a aliviar a pressão financeira sobre o clube, embora ainda se encontre em uma situação muito difícil. Conforme explicou o presidente John Laporta em agosto – eleito em março passado – o último orçamento mostrou uma perda de 1.481 milhões, enquanto a dívida total era de ில்லியன் 1 bilhão 350 milhões.

No verão, a empresa foi forçada a pedir US $ 80 milhões em dívidas para pagar o salário atual, e apenas para reduzir os custos o máximo possível para transações irracionais de mercado. Este é o caso de transferência de Antoine Griezmann, que comprou o Atlético de Madrid por um mínimo de மில்லியன் 120 milhões em 2019 e emprestou à mesma equipe apenas 40 40 milhões.

Jornais espanhóis falam sobre o fundo de Dubai para comprar o enorme empréstimo feito pelo Barcelona nos últimos anos, a Liga Espanhola Imposto ao clube O limite salarial é de 97 milhões de euros por temporada, menos do que o limite estabelecido pela equipe recém-promovida à Premier League inglesa e quase 700 milhões de euros pelo rival Real Madrid.

No campeonato as coisas não vão bem. Essa equipe está na sexta posição, com três vitórias e três empates, e no sábado enfrenta o atual campeão Atlético, em Madri. Alguns jogadores, como o holandês Frankie de Zhang, disseram ser contra a libertação de Koman porque ele não ajudaria o grupo pelo qual já lutava. O próprio Koman sente o apoio da equipa, mas não o apoio da direcção, que terá de discutir a sua permanência na quinta-feira à tarde.