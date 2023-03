Imigrantes, Registro de Desembarque. Marinha também intervém – Crónica

OGoverno reprime chegadas irregulares com ordem executiva de KutrowMas isso Saída para Itália: Cerca de 4.600 em 48 horas. Uma máquina de resgate marítimo foi mobilizada para salvar três barcos sobrecarregados – com mais de 1.300 pessoas a bordo – no mar Jônico. Uma embarcação da Marinha também interveio e a Guarda Costeira foi acionada.

Ao todo foram mobilizados cinco barcos-patrulha, três navios e um avião: de fato, outras tragédias não serão aceitas enquanto durar a polêmica pela não intervenção em um bolo que matou 73 pessoas a poucos metros da costa da Calábria. Rumo à primavera – e tempo mais favorável para viagens – com números que preocupam o Ministério do Interior: já 17.500 chegadas em 2023, 194% a mais que no ano passado.

E Operações de resgate continuam na costa da Calábria Barcos com mil pessoas. Três eventos, relatados à Guarda Costeira, viram a intervenção de vários porta-aviões operando sob a coordenação da Guarda Costeira italiana. Em particular, o navio Dutillo da Guarda Costeira integra um complexo naval constituído por 6 barcos-patrulha Sar do Corpo, 2 barcos-patrulha da Guardia de Finanças e um navio da Marinha. Em apoio às operações no mar, aeronaves ATR 42 da Guarda Costeira italiana e aeronaves islandesas da Frontex estavam voando.

Avançar Dados da Frontex Aumento recorde dos fluxos no Mediterrâneo central: +116%. O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, planeja visitar nas próximas semanas a Costa do Marfim (país de origem deste ano do maior número de migrantes, 2.383) e o Egito, após suas passagens pela Tunísia, Líbia e Turquia, para convencer ambos a se oporem às saídas . Há uma rota mediterrânea central, principalmente da Líbia à Tunísia, que é percorrida por dezenas e dezenas de pequenas embarcações. Um recorde de 41 pessoas veio a Lampedusa ontem. A partir da meia-noite desta noite, mais 22 estão aqui.

Um total de 2.900 pessoas de ontem a hoje. Um pequeno barco com 42 pessoas a bordo naufragou na costa italiana: os passageiros foram resgatados primeiro por um barco de pesca tunisiano e depois pela guarda costeira italiana. O hotspot da ilha está lotado, com mais de três mil convidados em 400 lugares. O navio da Guarda Costeira DiCiotti resgatou mais de 480 migrantes, assim como resgatou 180 de Lampedusa: eles chegarão a Reggio Calabria amanhã de manhã. O Ministério do Interior está empenhado em desocupar o centro com transferências contínuas para o continente.

Outros mil foram trazidos de volta pela Guarda Costeira da Tunísia. A maioria é da África subsaariana. Um país que já está em apuros econômicos, a Tunísia está lutando para conter as centenas de milhares de migrantes em seu território tentando cruzar para a Europa.

No entanto, a rota oriental também está se desenvolvendo, a partir da Turquia, de onde veio a balsa Kudro. O Eagle 1, a mesma aeronave da operação conjunta da Frontex Themis, sinalizou pela primeira vez sua posição para as autoridades italianas depois de avistar três cargueiros no Mar Jônico hoje. um com cerca de 500 homens 70 milhas ao sul de Crotone; Os outros dois, com um total de cerca de 800 passageiros, estão a 160 quilômetros a sudeste de Rosella Ionica. À noite chegaram ao local viaturas italianas e iniciaram-se as operações de transbordo, “especialmente complicadas – explica a Guarda Costeira – devido ao grande número de pessoas a bordo das embarcações”. Além disso, as chegadas em massa concentradas em um curto período de tempo sobrecarregaram tanto o sistema de resgate marítimo quanto o sistema de recepção. Com centenas de barcos – espalhados do Canal da Sicília ao Mar Jônico – organizar operações de resgate não é fácil.

Num dia de campo como hoje, a Guarda Costeira – responsável pelas operações SAR – pediu apoio à Marinha, que enviou o navio Syrio “à velocidade máxima” em direção ao Mar Jónico – informa o Ministério da Defesa, uma embarcação de patrulha offshore de 90m.

“O Ministério da Defesa está fornecendo todo o apoio a Viminale por meio da Marinha e da Força Aérea para enfrentar a situação dramática em curso em Lampedusa e em mar aberto, no Canal da Sicília”, disse o ministro da Defesa, Guido, em um tweet.

No anteprojeto do decreto aprovado ontem no Kadro foi incluído um artigo que atribui à Marinha um papel preponderante na melhoria da vigilância marítima. Em particular, foi dada ênfase ao ‘Estabelecimento Interministerial Integrado de Vigilância Marítima’ instalado no Quartel-General da Esquadra Naval em Santa Rosa (Roma). Uma sala que pode receber informações de radares e veículos em todo o Mediterrâneo. O artigo foi posteriormente cancelado depois que a primeira-ministra Georgia Maloney deu uma explicação ontem. Mas é um sinal de que o governo ainda está refletindo sobre a organização das intervenções e a coordenação das diversas forças que operam no mar. E tendo em vista a estação quente, promete ser complicado antes do pouso.

Presidente da República, Sergio Mattarella publicou o Decreto-Lei “Disposições de Emergência sobre Prevenção e Combate aos Fluxos de Entrada Legal de Trabalhadores Estrangeiros e Imigração Irregular.” Também autorizou a apresentação de um projeto de emenda a esse respeito à Câmara. Foi aprendido no Quirinal.