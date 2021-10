Fdi, Meloni Após o inquérito da Fanpage no “Black Lobby” em Milão: “Pronto para tomar as decisões necessárias”. Mas diz toda a cena

“Estou disposto a tomar todas as decisões necessárias quando se trata de responsabilidades reais, mas também peço 100 horas inteiras de filmagem para descobrir mais sobre isso. Então, direi a você o que eu acho.” Georgia maloney Antes de agir no caso do MEP Fdi Carlo Fidanza, Diz que há uma investigação completa de fanbage na campanha eleitoral Irmãos da itália Em Milão, em meio à pressão de grupos financeiros negros e de extrema direita. “Eu oficialmente pergunto”, anunciou ele durante uma reunião em Roma, “Dê-me uma visão completa deste trabalho de três anos, porque sou uma pessoa muito difícil em vários aspectos, mas sei que não sou um gerente por mais de 20 anos – com base em um vídeo interessante que foi ao ar dois dias depois que ele votou – Fiquei chocado ao vê-lo dizer isso.

Milenum dos dirigentes dos outros partidos, os primeiros a se manifestarem foram os delegados do M5s em Bruxelas. “A investigação da Fanpage sobre o lobby negro em Milão mostra a realidade emocionante”, escreveram eles em uma nota. “Irmãos da Itália Não só dá as boas-vindas, mas também promove personagens duvidosos Eles elogiam Hitler, fazem piadas sobre os judeus e lamentam a ditadura fascista. Além disso, os truques de como os irmãos italianos financiaram ilegalmente a campanha eleitoral foram revelados nas palavras de Carlo Fidanza, refletindo a velha degeneração da política, filha da Idade das Trevas de nossa República, que os cidadãos pensavam ter por trás deles. A renúncia de Fidonza é um passo necessário e necessário para restaurar o status quo na política. Georgia Meloni não corta, mas exige.

Europa Verde Em vez disso, ele apresentou uma queixa a um advogado em Milão: “Pedimos que você abra um inquérito para descobrir os fatos. Se necessário, tome as medidas necessárias. O sistema de máquina de lavar de que falou Black Baron” ou Roberto Jongi LavariniPorta-vozes Angelo Bonelli Versão Elonora EV Em uma nota. O secretário metropolitano de Milão interveio pelos democratas Sylvia Rogiani, Fala sobre o “filme confuso”.

Um filme “confuso e perigoso”, justamente para Dem Rocciani, porque destaca a “Festa Meloni e a galáxia negra que a rodeia”. Ao explicar como ‘lavar’ os fundos para financiar a campanha MEP Fidanza Milan, o culpado que se desculpou pelo fascismo foi Jongi Lavarini, que atacou um de nossos voluntários há poucos dias, mediando de dentro Uma vegetação rasteira escura Feito pela intervenção de Moscou e da galáxia fascista. Estamos falando dos candidatos da Câmara Municipal de Milão que têm planos de como afundar o racismo e os barcos em meio a capítulos e risos que provocam o anti-semitismo e saudações romanas que elogiam abertamente Hitler. Imigrantes “.

Consulta de Fonbage, Graças ao repórter secreto“Sistemas de lavanderia para limpar dívidas negras” foram revelados, mas encontros políticos entre investidores estrangeiros e candidatos em Milão foram “expostos com piadas racistas, fascistas e sexuais”. O repórter interpretou um empresário três anos atrás quando se interessou em financiar um grupo político italiano para colher os benefícios de seu negócio e começou a namorar um grupo de indivíduos de extrema direita em Milão.

O empregador, de acordo com a investigação Roberto Jongi Lavarini, Conhecido como o “Barão Negro”, foi condenado a dois anos de prisão por se desculpar pelo fascismo. Por LaVarini, o jornalista Fonbage sabe Carlo Fidanza, MEP e Presidente da Missão Irmãos da Itália. Estabelece-se assim uma relação que permite a uma pessoa local assistir a um grupo de expositores de IDE durante os eventos e reuniões da campanha eleitoral para as eleições municipais de Milão, para a qual apóiam a candidatura do procurador a conselho municipal. Sierra Valzepina. Eles estão pedindo dinheiro ao empresário acusado, com quem agora têm certeza: “Métodos: ser depositado em uma conta especial à ordem. Por outro lado, se você precisa do contrário, se fica mais confortável jogando com o preto, você paga no bar e faz as outras despesas com o preto ”, diz Pitansa à repórter secreta. Jawarini, que é cúmplice da operação, dá mais detalhes: o “Barão Negro” explica que possui uma “máquina de lavar de série” para o financiamento da campanha, que diz ter usado várias vezes. Durante algumas reuniões de grupo, além disso, outras coisas são filmadas com uma câmera escondida: muitos dos participantes, com opiniões fortes, não compartilham a escolha do candidato a prefeito da coalizão, Luca Bernardo. No estereótipo neofascista, piadas sobre negros, judeus, imigrantes e referências ao discurso de Hitler na Munique de Hitler e comentários sexuais. E chega o momento em que ele tira sarro de si mesmo Palo Perisi, Jornalista detido porque foi ameaçado pelos neonazistas. A câmera escondida então captura Longi Javarini, que, sem citar nomes ou circunstâncias, diz ser “parte de um grupo transversal que pode ser considerado esotérico onde há muitos maçons. Temos toda uma linha de fãs de Hitler, e temos nosso próprio serviço informal de informação e segurança, “ Temos uma antiga rede militar“Uma organização multipartidária argumenta:” Temos conexões políticas não apenas na Liga, mas também na centro-direita dos Irmãos Italianos e da Forza Itália. “