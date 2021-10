Antonio Horda-Osirio quer mais conscientização sobre gestão de riscos. Keystone / EPA / Andy Rain sda-ats



Este conteúdo foi lançado em 01 de outubro de 2021 – às 19h00



(Keystone-ADS)

O Credit Suisse deu grandes passos após os erros do banco que causaram prejuízos de bilhões de dólares, mas ainda há muito trabalho a ser feito.

Em poucas palavras, esta é a mensagem que Antonio Horda-Osario, o novo Presidente (Conselho de Administração) do Conselho de Administração, iniciou durante a reunião extraordinária de stakeholders de hoje.

“Criámos mais sensibilização para garantir que cada funcionário do banco é um gestor de risco no seu coração”, afirmou o gestor de dupla nacionalidade português e britânico em funções desde abril passado. “Vejo isso como um progresso significativo nos últimos cinco meses, mas gostaria de enfatizar que muito mais precisa ser feito nos próximos meses e no futuro.”

“O Credit Suisse atingiu um ponto crítico”, continuou o ex-CEO de 57 anos do Lloyds, um grupo bancário do Reino Unido. A empresa agora deve aprender as lições certas com o passado: o presidente enfatizou que a gestão de riscos é fundamental. Como sabem, este ano o segundo banco suíço, a anglo-australiana Greens, sofreu prejuízos bilionários devido ao colapso do capital e do capital dos arquivos americanos.

“Nossos processos e organização foram modificados para focar mais na responsabilidade individual”, a executiva Lisbon e (mais tarde em sua carreira) observou com o estudo em Harvard. Como parte do controle do apetite pelo risco, o banco também criará novos incentivos, ele prometeu. Também houve avanços na formulação da estratégia: visão de longo prazo e planos de médio prazo serão anunciados no final do ano.

Horta-Osório voltou a defender o CEO Thomas Godstein, que não ficou sem críticas contra ele nos últimos meses. “Ele tem total apoio da diretoria”, disse ele. Tem havido muitos rumores sobre a relação entre os dois: o Financial Times também – argumentando que Horta-Osario pretende assumir a liderança executiva da empresa. O próprio presidente negou as acusações em entrevista ao Sondox Flick no último domingo.

O Órgão Geral Extraordinário de hoje traz dois novos gerentes ao Conselho de Administração: Axel Lehmann, ex-Presidente da UPS Suíça e ex-Chefe de Gestão de Risco em Zurique, e Juan Columbus, agora membro do Banco Holandês ING e Organização de Supervisão entre 2011 e 2020 , quando era presidente do Hardo-Osirio, no Lloyd’s era o responsável pelo risco. As candidaturas não foram rejeitadas: o primeiro foi eleito com 98,9% dos votos e o segundo com 98,8% dos votos. Devido à epidemia, a reunião das partes interessadas ocorreu sem a participação pessoal das partes interessadas, que foram convidadas a votar antecipadamente fornecendo uma procuração a um representante independente.

A história do banco está repleta de inúmeras reuniões de acionistas. Credit Suisse – o nome da empresa do grupo data de antes de 1997 – era na verdade Alfred Esher (1819-1882), um empresário de Schweizerich Creditonstalt (Swiss Credit, CS) em Zurique em 1856. Desempenhou um papel fundamental no estabelecimento de outros pilares da era suíça, como a Politécnica Federal e a Ferrovia Goddard. O nome CS foi associado a um dos maiores escândalos bancários da federação, afetando a agência Ciazo – um escândalo de lavagem de dinheiro que eclodiu em 1977 e ecoou por toda a indústria suíça. Hoje, o Credit Suisse é um dos maiores provedores de serviços financeiros em todo o mundo, com mais de 49.000 funcionários.