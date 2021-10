Roma, Grillo chama Virginia Rocky: “Se você perder não vai desaparecer …”. Conversa na praça, o prefeito: “Eles murmuram, nós queremos vencer”

“Você sempre teve minha fé.” Pepe Grillo Intervém por telefone para fechar campanha eleitoral Virginia Rocky Em Roma. Numa praça com mais de 800 pessoas, estes lugares, segundo a entidade, o avalista do movimento observou: “De maneira nenhuma vão ocorrer estas eleições, propus e votaram no comité de garantia do movimento”, Então, se você perder o posto de prefeito, você não vai desaparecer …“. Para o público da praça da Boca della Veritte, o prefeito que sai imediatamente teve que apontar:” Aqui estão resmungando porque temos um grande objetivo para vencer novamente “.

Por isso Pepe Grillo continuou: “Se eles puderem convencê-lo de que será um sucesso em toda a Itália e em toda a Europa – explicou – cometemos disparates, confiamos em pessoas em quem não podíamos confiar …”. Depois concluiu: “Abraço-vos, o passe verde e quem não tem o passe verde à distância”.