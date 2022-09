Plano de fundo inédito em um documentário

Luis Figo mudou o destino de um país, quebrou “El Clásico” em meio a insultos e provocações: toda a verdade em um documentário.

Uma cadeira, um vento esmagado, uma situação de Nuremberg. E então o rádio: os gritos, os insultos, o comentarista de voz ofegante. “Nunca vi nada parecido no Camp Nou. perto da tragédia”. É – e provavelmente é – a passagem Luís Figo a partir de Barcelona querer Real Madrid: A bolsa mais icônica de todos os tempos.

A história classificou o ex-Inter como um traidor, mas nem tudo foi dito. Ou melhor: não é suficiente. Mais tarde, mais de vinte anos depois, os portugueses assumiram a palavra. Claramente, com um documentário que tem ares de investigação. Intérpretes e protagonistas dessa – acalorada – negociação Pegar e colocar em uma cadeira: conflito. A Netflix está jogando à frente e engajando diretamente ex-atacantes em rumores de especulação: sim, sem hesitação. “Todos falaram – sublinha “O Caso de Figo” (Este é o nome da ópera) – Agora é a minha hora da verdade. Só eu sei como aconteceu.”.

Luis Figo, Traição em Barcelona: Verdade em Documentário

“Solo” é um eufemismo, pois as peças desse complexo mosaico levam à criação de uma investigação real capaz de entrelaçar o mercado de notícias e trocas: primeiro vemos dois presidentes, Florentino Pérez E Joan Gaspard – o preto e branco da questão – e depois há o agente do jogador José Vega E Paulo Pedro (ex-jogador e ídolo de Figo, que passou a fazer parte de sua comitiva) e, finalmente, o futebolista mais famoso da virada do milênio.

Figo chegou ao Barcelona vindo do Sporting Lisboa Meados dos anos noventa: É um salto de qualidade, uma grande oportunidade. O homem reconhece imediatamente os valores do clube e se torna um “torcedor” em campo. Ele encapsula totalmente o que a liderança da BlueGron deseja: O vínculo inquebrável morrerá no ano 2000. As razões são obviamente apenas econômicas: “A verdade – Diz ao Figo o que é um documentário sem descontos – Eu queria me sentir apreciado. O Barcelona começou a me tratar como ninguém: sempre foi sobre um relacionamento. “Se você não pagar, vá para outro lugar.”.

As possibilidades são muitas: mesmo a hipótese extrema de explodir tudo na última hora, o principal motivo teria sido um pré-contrato que eles assinaram. Pérez E Vega vai ser escrito Figo teria sido multado em 30 milhões de euros se o Real Madrid não honrasse a transferência. 60 bilhões de liras antigas. Tudo feito em segredo entre Espanha, Portugal e Itália.

Negociação secreta: acordo antes do conflito

O ex-atacante, de fato, passou as férias na Sardenha e eles devem tê-lo convencido a explodir o banco. Mudar de Barcelona para o Real Madrid não é apenas uma escolha econômica, mas uma escolha precisa que envolve também valores sociais.: Catalunha – tudo o que representa – não perdoa algumas reviravoltas.

Legal, com este trabalho, tenta colocar um pedaço dele, mas não é fácil: não é fácil tirar o rótulo de “traidor” que o povo de Blaugrana atribuiu a ele. Ainda hoje, vinte anos depois, há uma ferida aberta: “Por causa de Figo – Comentários Gaspard – Sou o pior presidente da história catalã. Quando Perez saiu com ele “. Com a contratação dos portugueses, foi Madrid que começou a era dos “Galácticos” e o longo prazo para a presidência dos Blancos.

Juros antes de valores

“O Caso de Figo” Não é apenas o “lançamento” do jogador Esta é uma oportunidade de esclarecimento após anos de assédio e ameaças Peguei essa amostra. Não só a notícia vazou, mas a história é complicada para todos Ele foi capaz de pintar uma vitória de mercado em um tiro com a mão esquerda sem precedentes: O caso Figo eleva o mercado de câmbio a um verdadeiro negócio.

Estatísticas, interesses e prioridades são esmagados – talvez pela primeira vez – à medida que os valores e ideais dos dois clubes se tornam mais instituições (até para os torcedores) do que qualquer outra coisa. Talvez a raiva coletiva deriva precisamente da amarga determinação Implementado no verão do novo milênio, tem o potencial de acabar com qualquer esperança.