Milão, Orçamento de Gedalere de Maltini

MilãoO primeiro alvo para Milão Foi Carlos De Kedelere. O orçamento para o mercado de verão é de cerca de 50 milhões, que pode ser aumentado com a venda de jogadores indesejados ou fora do plano, razão pela qual foi tomada a decisão de desistir do leilão. homem Morcego Você tenta, então aparência Para zerar, dê uma chance Ziyech. O papel Milão Quer levar quatro jogadores: um zagueiro, um meio-campista, um ala direito e um craque. Investimento com capital “I”. Maldini Ele quer reservá-lo para o novo meia-atacante “Ten”. De Kedelere Tem todos os requisitos e o seu crescimento nas últimas duas épocas provou-o. Devido a esta Maldini Ele sabia que não teria problemas para obter a propriedade aprovada para investir 30-35 milhões. o Clube Brooks Ele resiste e pede algo mais, mas sobretudo não quer vendê-lo, porque sabem muito bem que se o menino na Bélgica continuar sua carreira com esses números, pode vender pelo menos o dobro em um ano. . E isto Milão Ele sabe que em um ano, talvez 70-80 milhões, não será capaz de tirá-lo da competição dos clubes mais ricos da Europa. Este momento, talvez o único, deve ser tomado De Kedelere Hoje, por isso Milão Acompanha e monitoriza a situação de vários craques, mas aposta decisivamente no talento de Brooks.