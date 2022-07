Iceberg desmorona em Marmalade, exploradores: ‘carnificina inimaginável, afogando dois grupos de alpinistas’ – Chronicle

O número provisório de vítimas do desabamento de um grande serac em Marmolada é de seis mortos, nove feridos e 15 desaparecidos. O anúncio foi feito à ANSA pelo Conselheiro Regional de Proteção Civil do Vêneto, Gianpaolo Potacin. “A situação está evoluindo – diz – e atualmente é difícil dizer com certeza o que aconteceu”. “Continuo informando – conclui – o chefe do Departamento de Defesa Civil, Fabrizio Curcio”.

Um número para relatar pessoas desaparecidas em uma avalanche em Marmolada. O Alpine Rescue instalou-o com sublinhado em italiano e inglês, e deve ser usado exclusivamente para comunicar o não retorno de amigos e familiares. Número de contato é 0461/495272.



Avalanche em Marmalade “uma catástrofe inimaginável, com corpos mutilados dificultando a identificação adequada das vítimas” Do fluxo de neve e pedras. Isso é o que a ANSA está aprendendo com os investigadores. De acordo com o que foi reconstruído até agora, a avalanche O rio afogou duas cordas de alpinistas. Mentores estarão entre as vítimas. As equipes de resgate agora esperam que a temperatura caia durante a noite e a busca possa ser retomada amanhã de manhã.

De acordo com as primeiras informações da Unidade de Resgate Alpino, esta seção pode ter ocorrido nas proximidades Punta Roca, Na rota ascendente da rota normal para chegar ao cume. Marmelade registrou uma temperatura máxima de cerca de 10 graus no sábado. A promotoria de Trento abriu um arquivo sobre o colapso O serag no topo da Marmolada deixou pelo menos seis alpinistas mortos e outros nove feridos, dois deles em estado grave. Homicídio involuntário é um crime presumível contra pessoas atualmente desconhecidas. Para lidar com as investigações, há a advogada Antonella Nazzaro, junto com o advogado Sandro Raimondi.

Caiu de uma massa de material separado da geleira Marmolada 300 quilômetros por hora. Foi isso que os técnicos de resgate alpino descobriram e mapearam toda a montanha onde ocorreu o colapso do serac. Uma parte significativa da geleira ainda está presa à montanha: é uma frente de gelo de 200 metros, 60 metros de altura e 80 metros de profundidade. Se compararmos, os especialistas dizem que é equivalente a dois campos de futebol cheios de neve. Todos estão expostos a uma inclinação de 45 graus. O material separado se estende dois quilômetros à frente em uma trajetória normal a uma altitude de cerca de 2.800 metros: de fato, a massa do material separado percorreu pelo menos 500 metros. A velocidade de 300 km por hora é estimada pelos especialistas técnicos.

Presidente da Província Autônoma de Trento, Maurício Fugati, Chegou a Ganesh, onde um ponto de operação foi montado. Foi relatado pela província autônoma de Trento. Os corpos das vítimas do desabamento de Marmalada foram transportados para o campo de neve da aldeia de Ganassi, Val di Pasa, localizada a poucos quilômetros de Fedaya Pass, de onde partiu o teleférico para subir até o cume. . Uma equipe de psicólogos também foi acionada na pista de gelo para ajudar os parentes das vítimas.

“O primeiro-ministro Mario Draghi expressa suas mais profundas condolências às vítimas do terrível colapso em Marmolada. O governo está ao lado de suas famílias e de todos os feridos. O chefe do Departamento de Proteção Civil, Fabrizio Curcio, da Província Autônoma de Trento, Maurizio Fugati, continua a informar o presidente Draghi sobre o andamento dos trabalhos de socorro do resgate na montanha, do corpo de bombeiros e das autoridades locais. Graças ao seu trabalho incansável”, declarou o Palazzo Sigi.

O gelo que se desprendeu do topo da Marmolada afogou a maior parte das cordas dos alpinistas que subiam até o topo.. Uma avalanche de gelo, neve e rocha do topo da geleira Marmolada abaixo de Punta Rocca engoliu a rota normal dos alpinistas, de acordo com uma reconstrução inicial da Missão de Resgate na Montanha. A situação na montanha ainda está em risco e o helicóptero de resgate de Trento Alpine ‘Daisy Bell’ está recuperando a área para evitar mais separações. (sistema de dispersão por helicóptero para liberação planejada de avalanches) e minimizar o risco para os operadores. Também estiveram no local os helicópteros Suem di Pieve di Cadore, a Emergência Dolomiti de Cortina, a Defesa Civil de Trento, a Região de Veneto, o Centro de Serviço Aéreo e as Estações de Resgate Alpinas de Belluno e Trentino. Dezoito foram evacuados dos cumes de Punta Rocca e todos abaixo foram enviados de volta. Atualmente, os carros estacionados estão sendo verificados para descobrir quantos ainda estão desaparecidos. Marmolada está atualmente fora dos limites do público.