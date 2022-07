AndroGP # 4. Portugal. Duplo Watson, Honda. Verona é a nova líder absoluta – notícias

Uma vitória para o Honda Redmoto oficial que marcou duas vezes. Foi o colapso de Ruprecht, a queda e o passo em falso de Pichon, a chegada do inglês Holcombe, Freeman e Edmondson e a fuga de Andrea Verona para a liderança do campeonato mundial. 3 de julho de 2022



C.Ombra, Portugal, 3 de julho. A dupla Volta ao Mundo em Coimbra foi mais com a embreagem do que com o acelerador. Enquanto isso, foi relatado como duplo zero José Garcia, o azarado vencedor de Corbinetti no sábado, foi parado por uma dupla queda no final da reta italiana de domingo. No final nada importante, mas um dedo quebrado e cirurgia Dr. Senhor Por melhor que fosse, ele não conseguiu o milagre de voltar para o GP de Portugal em menos de uma semana. A ausência de Garcia é uma Grande oportunidade de fuga Para inimigos diretos, Will RuprechtTM, protagonista do GP de Itália e chefe da classificação de EnduroGP antes do fim-de-semana português, e Andréa Verona, subiu para o segundo lugar como um candidato perene após uma corrida de abertura bem-sucedida na Copa do Mundo na Espanha. Em vez disso, vamos falar do sábado em Coimbatore. Ruprecht sofreu uma queda terrível Durante a primeira especial de sábado, a primeira corrida do Enduro Test, condenou-se a uma corrida completamente transparente e frustrante para a sua classificação, e Andrea Verona, após uma partida perfeita, venceu o Supertest na noite de sexta-feira e a primeira corrida no sábado. Há Ele o venceuHá uma especialidade neste caso Criminosoa partir de Nathan WatsonO piloto inglês da Honda Redmoto na sua primeira grande vitória da temporada.

euNa moral de um sábado portuguêsNo entanto, é muito interessante. Andrea Verona, apesar de terminar em segundo, sobe ao comando da EndroGP provisória (sem contar que não tem rivais na E1. Thomas OldrattyHonda Redmoto), Ruprecht teve que se contentar com 3 pontos, o que o deixou em segundo lugar. Nathan Watson junta-se a Garcia Em terceiro lugar. Tudo parece ter que ser refeito. Na verdade, a própria Copa do Mundo está se tornando cada vez mais tensa e interessante. E isso não é apenas uma notícia de satisfação ruim ou mediana. Exército Beta Finalmente, mas lentamente, sua posição volta ao conflito e registra um retorno à vitória Brad Freeman, um longo teste, que vence Persson e chega à Suécia, líder do Campeonato da E3. Aliás, o retorno de Steve Holcomb também não é ruim, depois de três “zeros” ele volta a subir no ranking com um bom segundo lugar na E2. READ Previsão do tempo. O Ártico afundará na Europa no final de março e, finalmente, choverá no norte da Itália. Isto é o que acontece 3B Meteo

D.Domingo. Ainda não estamos convencidos do resultado de sábado. Não completamente. Apenas com certeza Ritmo dos Campeões de Enduro é estelar, não garantem mais que você pode cair, deslizar e conduzir ou pisar. Um encontro duplo com pontos de ração duplos representando o Enduro Grand Prix pode ser afetado por esses eventos. Portanto, supõe-se que Ruprecht possa se recuperar e voltar a ditar a lei dos fortes, em vez da australiana Jarno BonoA vitória da equipa oficial da TM acaba por ser um teste duro no primeiro dia do GP de Portugal, que termina fortemente afetado pela primeira queda da especial. Garcia e o inofensivo Ruprecht foraAinda merecedor de crédito por resistir desafiadoramente ao desconforto de um acidente, o Grande Prêmio se volta a favor da sobriedade. Andréa Verona E, categoricamente, para a exploração Nathan Watson, piloto oficial da Honda Redmoto, é uma equipa de imenso mérito que conta com um piloto que é irresistivelmente em subidas. Exploração tem exploração, Watson Segundo golpe duplo da temporadaApós o golpe de Ruprecht no Grande Prêmio de Portugal 1.

ol Grande Prémio de Portugal É mais um capítulo da Copa do Mundo para argumentos fortes. Verona não ganhou pelo menos um dia de corridas, mas do ponto de vista do campeonato não poderia ter sido melhor. Oficial de Gás de Gás retorna Fabio Farioli O acidente de Garcia foi levado com sucesso total. Enquanto issoOitava vitória consecutiva Classe, E1, é sempre prejudicial Samuel BernardiniHonda, e Thomas OldrattyHonda, então, mergulhou Liderança em AndroGB. Com o duplo segundo lugar, aliás, o Verona agora lidera com 133 pontos. Ruprecht está 23 pontos atrás em segundo lugar. Com o bis de Portugal, Watson subiu para terceiro à frente de Garcia, apenas três pontos atrás de Ruprecht. READ Marcelo espera acabar com estado de emergência em abril

B.Pequenas surpresas Mesmo em classes diferentes. Por exemplo, após 7 vitórias consecutivas, Zach PichonShergo deve finalmente se curvar Vitória de Ronnie Kaitonen, outro hit Honda. A liderança de Junior não está em risco, com Kaitonen quase 40 pontos atrás, mas até agora a classe dos blindados saiu ilesa. Boa confirmação da E3. De uma só vez, Brad Freeman, Beta, voltou às vitórias com um feito duplo, e continua no topo do ranking mundial. E neste caso, deve-se notar que o segundo lugar, sem diminuir a bela e nostálgica raça dos ingleses. Michael Persson, Husqvarna, o filho de erros e quedas. Acrescente a isso o conforto, para completar o fim de semana perfeito dos britânicos Palco duplo por Steve Holcomb No E2, beta, há um retorno ao sucesso, neste caso uma chave, em Harry Edmondson Na juventude. Finalmente, em Portugal, o MulheresMas nenhuma história. Dupla de Jane DanielsFanatic viajará para a Copa do Mundo Feminina com pontos e vaga dupla Miria cantouRiju.