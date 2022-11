Aqui estão os limites de temperatura obrigatórios

A ignição está programada para o próximo 21 de novembro Comparado ao ano passado – quando não havia guerra russo-ucraniana e o clima era mais difícil do que é agora – os romenos conseguiram aguentar. Hot-ups Cinco semanas curtas. PARA Roma Uma janela foi encurtada em mais três semanas do que o governo já havia permitido. Os aquecedores são desligados duas horas mais cedo do que o normal e o termostato é reduzido em um grau. Dada a energia cara e o verão prolongado, Roberto Gualtieri assinou a lei que regulamenta o período, tempo de funcionamento e temperatura dos aquecedores: para implementar de forma mais restritiva as regras governamentais incluídas no Programa Nacional de Consumo de Gás, Prefeito. Estabeleceu que as usinas podem ser iniciadas a partir de 21 de novembro de 2022 e serão fechadas após 31 de março de 2023.

Olhando para a atividade diária, de 5 a 23 não pode passar de 10 horas. Quanto à temperatura, a temperatura deve ser reduzida em um grau: 17 graus mais outros 2 de tolerância em edifícios usados ​​para atividades industriais e 19 graus mais 2 de tolerância para todas as outras condições. Estas regras não se aplicam em hospitais, lares de idosos e escolas.

Radiadores, datas e novas regras de aquecimento. Dicas para economizar (e o que muda nas contas)

consequências

No ano passado, de 1º de novembro a 15 de abril, o período de atividade de aquecimento diminuiu, as horas diárias eram 12 e a temperatura mínima era de 20 graus. Como mencionado, o município decidiu por mais medidas de controle do que o recomendado pelo governo, que visa reduzir a duração total e duas semanas em um grau. Mas eles explicam da capital que se o tempo ficar muito difícil nos últimos dias de novembro ou depois de março, eles estão preparados para esperar ou prolongar o período de funcionamento dos radiadores. De acordo com as primeiras estimativas a decorrer entre as associações de inquilinos, o calendário decidido pela autarquia poderá poupar em média 1.500 euros para cada condomínio dos 10.000 assumidos nas últimas semanas. As emissões para a atmosfera serão reduzidas em mais de 20%. A ordem de Gualtieri irrita a oposição. “A hipocrisia do prefeito de Roma está além de todos os limites.

Talvez ele conheça Greta, acene a bandeira do ecologista e depois salve na pele dos idosos e dos fracos », troveja Fabrizio Santori, líder do grupo da Liga na prefeitura. Enquanto isso, a Capital trabalha em outras medidas de controle de energia com perspectiva de médio e longo prazo. Exceto pelas luzes de Natal e as vitrines sendo cortadas. A administração está investigando a instalação de lâmpadas LED na iluminação pública e a substituição de todos os sistemas de aquecimento a combustível fóssil em escritórios municipais e escolas por tubos de calor, painéis solares e fotovoltaicos e melhores sistemas de isolamento. Será criado um novo modelo (agora em falta) para rastrear e calcular o consumo. Entretanto, a recente queda do preço do gás fez com que as estimativas da factura de electricidade do município fossem revistas em baixa: desceu para cerca de 70 milhões dos 120 milhões de euros calculados no passado mês de Julho.