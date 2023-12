Previsão do tempo em português!

No Gio, no Rai3, o meteorologista Filippo Thierry, o melhor torcedor da Roma de todos os tempos, cumpriu sua promessa.

Cada promessa é um empréstimo. Ele sabe disso bem Meteorologista Philip Thierry Sempre grande torcedor da Roma, ele decidiu prestar homenagem José Mourinho Durante seu último discurso no Jio, o programa de televisão foi ao ar na Rai3. Em algum momento ele começou a dar Previsão do tempo em portuguêsA língua materna de Mau. “Toda promessa é um empréstimo – escreveu ele no X (antigo Twitter), onde já anunciou sua intenção de fazê-lo Um compromisso importante para o treinador dos Giallorossi – Peço humildemente desculpa ao povo português que sabia que uma combinação de total ignorância da língua e emoções inevitáveis ​​produzia resultados suficientemente abaixo do limiar, mas que o que importava era a ideia. Torcedores da Roma desencadearam: “Quero apertar sua mão, dizer que respeito você e dizer: “Venham juntos, Roma”.Um usuário escreveu:

Quem foi Filippo Thierry e seu amor pela Roma

Philip Thierry era meteorologista No Departamento de Defesa Civil Nacional. Formado em física com 110 anos, ele é o rosto da Rai Jio Broadcasting há muito tempo. Há algum tempo, novamente nas redes sociais, ele relembrou sua primeira vez Estádio Olímpico. Em Roma ele declarou: “É amor. Amor sem limites. Fui batizado no estádio há 40 anos e sou portador de ingressos para a temporada há 36 temporadas consecutivas. Primeiro no Distinction, algum tempo no South Side. Você não pode deixar de aproveitar. O rivalidade no estádio”. Então: “Ser romeno é uma coisa muito linda e intensaIsso é felicidade por definição.”