A tentativa de recuperar de Sala- Corriere.it falhou

O caos chega ao fim quando um grande número de pessoas não está satisfeito com a marcha do passe contra os verdes. Sede do Roy em Corso Sembion E a “prorrogação” começa, vagando como uma fenda maluca no centro da cidade e paralisando o tráfego. Com a intenção mais obscura: “Vamos para salah“. Em um determinado ponto A procissão realmente teve como alvo Prera, மா A tentativa foi imediatamente interrompida pela polícia Caribaldi conseguiu bloquear primeiro em Corso, depois desviou os manifestantes para retornar ao ponto de partida na Piazza Duomo. Ao longo do dia,No entanto, o prefeito Salah foi um dos alvos privilegiados Cantores e insultos dos manifestantes, mesmo em frente ao altamente blindado Palazzo Marino, ignorando até os motivos tradicionais representados pelo primeiro-ministro Drake e pela ministra do Interior Louisiana Lamorgis. É assim que o Milan vive sozinho Décimo quinto sábado consecutivo de interesse, Apenas parcialmente reduzido devido à participação muito limitada em relação às marchas anteriores e respeito parcial pelo percurso previamente acordado com o quartel-general. Seis horas de luta, com alguns minutos de tensão, Graves dificuldades de trânsito, “Caça” a um participante e jornalista que foi levado pela polícia por tentar forçar o cerco a agentes através de Pagano, com três episódios diferentes de ataques a produtores de vídeo e equipas de televisão.

O longo dia de luta começa “Dia sem medo: Milhares de pessoas na Piazza Diomo foram lembradas do símbolo Stefano Buser, Quem é, em última análise, o ex-chefe do porto de Trieste Darei Galeria Para trazer sua semelhança com os Tokers genoveses. Foi quando a cena acabou Gian Marco Capitani, Num evento em Bolonha, Liliana Sekre, o rosto do movimento “nocice não primordial”, “uma mulher com um assento que não deve desaparecer de onde está”. De uma pequena plataforma ao pé da catedral, desta vez Capitani ataca o presidente, Sergio Matterella, E a Comissão Extraordinária de Combate à Intolerância, chefiada por um senador vitalício, foi acusada de “nada fazer”. READ Piemonte entra na segunda fase - OA Sport





É o sabor do dia de protesto nas ruas da cidade, marcado pelo derby político para arrancar a patrulha e a liderança dos apoiantes de direita. Um grupo de cerca de trinta anarquistas dos círculos “Califados”, Corvette e “Delos” em Sarono. Uma disputa que termina com a rota prevista e acordada, culminando na destruição das premissas anteriores de um evento menos previsível. No começo é assim, mais de quatro mil na cabeça Forza Nuova é um ex-membro de Marco Mandovani. Ele, durante o evento anterior, voltou às ruas após o “Daspado”, o Tribunal Executivo da Lombardia, “suspender” a decisão do comissário enquanto se aguarda uma decisão sobre o mérito do recurso. A procissão, fora do Sergio de Pasteoni na Piazza Cavour, será acompanhada por dez outros manifestantes que se juntaram a “Taspo” nas últimas semanas, marchando fora do centro ou fora da área restrita.

As lágrimas dos convênios vêm no Vail Monte Santo. E tem uma assinatura anárquica. Eles um Para desviar abruptamente do caminho Deve tentar arrebatar a liderança da luta. Um trecho desliza por Galileo Galilei em direção à estação central, quebra o anel de segurança dos agentes e começa a vagar entre os carros alinhados via Vile Liberacio e Melchior Gioia (também há algumas lutas neste ponto caótico. Antes de voltar ao outro metade da procissão no castelo. O “cerco” dura alguns minutos: eles levantam as mãos e gritam “jornalista terrorista” e “esgotados”.

É uma pausa, “ao longo do tempo” antes de uma noite caótica, e isso também se junta Gianluigi Paragon, Ex-candidato a prefeito e senador do movimento Italexit. Grande parte da oposição não está satisfeita com o objetivo agora alcançado. E ele volta para a estrada. Tente passar por Moscotti, volte, passe por Pagano, e depois mude de faixa em direção ao Arco della Base. É nesses momentos que há mais de uma intenção óbvia em relação à casa de Prera ​​e ao prefeito: “Vamos para Salah”, “Vamos para Salah”. Você passa por Lecno e passa por Paulo Grossi, depois pega o Corso Caribaldi por um tempo. A tentativa foi imediatamente rejeitada por um comboio de policiais de choque, que empurraram o resto do protesto para a Piazza Duomo, onde derreteria algumas centenas de metros de onde havia começado.

Polícia Estadual durante a procissão 6 pessoas foram identificadas e 3 pessoas foram levadas para a delegacia. Este último foi denunciado por manifestação não anunciada, interrupção do serviço público e violência privada: ele tinha 22 anos na área de Bérgamo (também é acusado de se opor a um funcionário do governo), 30 anos em Lodi e 28 anos de Turim, no entanto, eles também foram condenados por incitar a ilegalidade. Dos 6 cidadãos identificados, Um jovem de 19 anos de Gessate (Mi) será recomendado ao oficial judicial Manifestação não anunciada, interrupção do serviço público, violência privada e incitamento à desobediência à lei.