Uma possível ironia para os portugueses

A transferência de Cristiano Ronaldo para o Napoli foi bloqueada por uma nova proibição que é uma piada para os portugueses.

Poucos dias após o fechamento do mercado, a questão está ligada aos futuros Cristiano Ronaldo. O campeão português quer sair Manchester United A qualquer custo para jogar na Liga dos Campeões e seu agente Jorge Mendes Fornece-o a todas as empresas participantes, incluindo Nápoles Acredita-se que seja um dos clubes mais interessados ​​em contratá-lo.

A chegada de Ronaldo não significará apenas um campeão na equipe, mas também trará muitos benefícios em nível econômico, e é por isso que o Napoli está considerando seriamente até mesmo o custo de perdê-lo. Osimhen. Talvez Ronaldo esteja pronto para vestir a camisa azul. De Laurentiis Pode decidir retirar um de seus princípios cardeais, a saber, Direitos de imagem. No entanto, existe o risco de o negócio ser bloqueado por uma proibição de última hora que zomba dos portugueses.

Anthony que bloqueou Ronaldo: uma nova piada para os portugueses?

Como reportado Gazzetta dello Sport, De Laurentiis Para receber Ronaldo de rosa, ele estaria disposto a abrir mão dos cobiçados direitos de imagem que influenciaram as campanhas de contratação dos “azzurri” no passado. O patrono romeno, explica Rosa, sabe que é impossível negociar os direitos de uma empresa com um volume de negócios superior a 100 milhões de euros por ano sobre a marca do campeão português e que é literalmente impossível dar um passo atrás.

Alguém poderia pensar que agora que a questão dos direitos de imagem foi resolvida, não há mais obstáculos para Ronaldo vir ao Nápoles, mas não é o caso. Depois de ver as portas dos grandes europeus se fecharem, Ronaldo vira outra zombaria e fica no Manchester United graças ao mercado de transferências do clube inglês.

Isso porque os Red Devils estão perto de comprar após dias de negociações Antony a partir deÁjax. O clube holandês rejeitou os primeiros ataques do inglês, mas não desistiu e lançou um ataque decisivo, oferecendo aos Lancers um total de 100 milhões de euros entre a base fixa e bónus. Victor Osimhen.

Portanto, parece difícil para o Manchester United gastar quase 200 milhões de euros na mesma janela de transferências para adquirir os dois jogadores, a menos que o Napoli peça o salário integral de Ronaldo. Ronaldo pode ser o único a pagar por tudo isso, obrigando-o a ficar no UnitedLiga Europa.

Poucos dias antes do gongo final da janela de transferências de verão, Cristiano Ronaldo está encontrando cada vez mais dificuldades para deixar o Manchester United. Mendes está tentando, mas cada dia que passa é um caminho que se fecha para os campeões portugueses, que depois de serem amados por metade da Europa, viram todos os principais clubes europeus persegui-lo.