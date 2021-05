Guiné-Bissau: A visita histórica do presidente português

Tempo estimado de leitura: 2 Minutos

O Presidente da Guiné-Bissau, Umar Sissoko Embale, disse: “O Visita de um Presidente Português“, Para a Guiné-Bissau, ambos”Mais importante do que um europeu ou americano, Como Joe Pitton ”. Umar Sissoko Embale fez o pedido em comunicado aos meios de comunicação após receber a morte do presidente português Marcelo Rebello de Sous no Palácio Presidencial.

No comunicado, o presidente guineense sublinhou que a visita “superou todas as expectativas” e que as relações entre os dois países “tornaram-se ainda mais estreitas”. “Queremos reiterar que o povo guineense e o povo português estão unidos. Vamos continuar a fazê-lo”, disse.

O primeiro-ministro da Guiné, Nuno Nabia, definiu “Histórica “Visita do Presidente de Portugal Marcelo Rebello de Sousa Pizza. O encontro com Nuno Nabi é a última fase da visita do Presidente Marcelo Rebello de Sousa, que começou segunda-feira e terminou ontem.

O ex-presidente português Mário Soares, 1989, há 31 anos e seis meses, fez uma visita oficial à Guiné-Bissau.

Na noite de segunda-feira, o presidente português manteve um encontro com representantes da comunidade portuguesa em Bissau. Ontem foi recebido no Palácio Presidencial pelo presidente guineense Umar Sissoko Embale. Após entrevista coletiva e almoço. Na tarde de terça-feira, encontrou-se com parlamentares e parlamentares Cypriano Casame e posteriormente com o primeiro-ministro guineense Nuno Gomez.

Pelo que aprendi, No entanto, várias comissões parlamentares decidiram abandonar a reunião.

Presidente Oposição Agnello Regalla, um Mutânia (União para a Mudança) de Unino Pará, revelou muitas coisas ao falar com a Lusa Dúvidas sobre os “reais motivos” da visita O presidente português lembrou que “o tempo dirá”. Regalla definiu a visita como “prematura”, que aos olhos de muitos guineenses e do seu partido foi “uma tentativa de legitimar a presidência republicana, que reconhecemos como eleita, mas não obedeceu aos ditames da Constituição Republicana”.

Na semana passada, o Presidente Marcelo Rebello de Sousa falou sobre a sua visita prevista à Guiné-Bissau: “Vou para a Guiné-Bissau, onde recebi um telefonema muito antigo”.

Em entrevista à emissora pública portuguesa RTP, na passada quinta-feira, o presidente português respondeu aos protestos contra a visita dizendo que não tinha dúvidas sobre a eleição de Umar Sissoko Embal, a “UE e outras missões internacionais” em dezembro de 2019, e a sua partida.

“Se a política externa sempre tivesse limitado nossa visão de um sistema político, econômico e social de relações interestatais, eu não teria visitado muitos dos países que visitei – e meus antecessores – ou não teria testemunhado os países onde eu e meus antecessores recebemos “, disse ele.

Em outubro de 2020, Marcelo Rebello de Sousa recebeu o Umar Sissoko Emballa em Lisboa em visita oficial.

A Guiné-Bissau foi a primeira colônia portuguesa independente na África. A independência foi declarada unilateralmente em 24 de setembro de 1973, após uma década de luta armada, e foi reconhecida por Portugal um ano depois.