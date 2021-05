Cassete a partir das 23h de hoje: Ordem do governo emitida sob ordem de toque de recolher. O Green Pass é válido por 9 meses a partir do final do ciclo de vacinação

Foi publicado no Diário Oficial Portaria Govt Foi aprovado pelo Conselho de Ministros ontem e assinado pelo Chefe de Estado à noite Sergio Matterella. Como esta regra entra em vigor “no dia do seu lançamento” todas as suas ações – incluindo o adiamento Toque de recolher – Candidate-se a partir de hoje, até 18 de maio: O cerco noturno da viagem, portanto, começa já esta noite 23h em vez de 22h. Além disso, para “eventos particularmente significativos”, as ordens de toque de recolher podem estar sujeitas a restrições horárias diferentes das especificadas na ordem do Ministério da Saúde. Esta última regra será usada pela primeira vez A final da taça italiana Entre Juventus e Atlanta, está marcado para quarta-feira, 19 de maio, às 21h00.

DL refere-se à vacinação subsequente “Certificado Covit-19 Verde”O chamado “passe verde” é válido por nove meses a partir da data de conclusão do ciclo de vacinação. O passe é dado “ao mesmo tempo que a administração da primeira dose da vacina” e é válido Décimo quinto dia Após a administração. Outra série de projeções vinculadas ao governo prevê retomada de alguns setores em relação ao decidido em abril: Ginásios Eles serão reabertos na segunda-feira, 24 de maio, e não em 1º de junho, i Centros comerciais Já nos finais de semana a partir de sábado, dia 22, eu Parques temáticos 15 de junho e não 1º de julho, i Restaurantes internos A partir de 1º de junho, eles podem trabalhar à noite (não apenas para o almoço).