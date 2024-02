Sousa, divórcio “de verdade” após 4 meses: português termina contrato – Salernitana Notícias

Paulo Sousa rescindiu contrato que o ligava à Salernitana Até 30 de junho de 2025. O treinador português, demitido no dia 10 de outubro do ano passado, assinou um documento estabelecendo o fim do relacionamento com o clube granadino, sem as polêmicas e impasses do presidente Irvolino. A notícia surpreende um pouco em comparação com as premissas publicadas no jornal esta manhã manhã: De facto existe uma possibilidade definitiva de regresso à formação de treinadores (no estrangeiro) a partir de Viseu, razão pela qual se registou uma aceleração nos últimos dias.

Isso põe fim aos rumores de que Inzaghi enfrentará o Empoli: Sousa não será reconvocado, o desentendimento com os donos é irreparável e as palavras de Outubro, aliás, não sugerem um cenário diferente. . O ex-técnico do Flamengo ainda tinha contrato até 2025, mas, na verdade, deve ser cogitado até 2024. Na altura da renovação do verão passado, de facto, foram inseridas duas cláusulas famosas: o treinador que poderia libertar-se a qualquer momento pagando uma multa de um milhão a favor do primeiro, e a segunda a favor de Salernitana que poderia unilateralmente rescindir o contrato em 30 de junho de 2024 sem qualquer penalidade. Em última análise, o consenso é o caminho.

Susa Assim, abdica do salário de fevereiro, março, abril, maio e junho, poupando cerca de 500 mil euros para o clube Hippocampus. Dinheiro que poderia ter sido reinvestido no orçamento, pelo menos parcialmente, para obter um sim firme de Kostas Manolas.