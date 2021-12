Restrições na Alemanha para evitar bloqueios: reuniões limitadas, casas noturnas sem visitantes e estádios a partir de 28 de dezembro

“Este não é o momento para festas de ano novo”. Com estas palavras, o chanceler alemão, Olaf Scholes, Anunciado na conferência de imprensa Novas restrições Para os cidadãos a partir de 28 de dezembro, imediatamente após o feriado Natal, Foi decidido durante reunião esta tarde entre representantes do Governo Federal e 16 Landers. Scholz pediu ao governo que interviesse rapidamente para confrontar a Omicron a conselho de um painel de cientistas de que gostava. Essas medidas entrarão em vigor após o Natal porque – explicou o Chanceler – não haverá aumento drástico nas epidemias após o feriado de 2020. Ele, por outro lado, no entanto, apelou a todos os cidadãos para serem examinados antes de comemorar com parentes, no entanto, para aderir a uma conduta prudente, como usar a máscara FFP2. Em suma, mesmo que se lembre que não queria ser um “desmancha-prazeres”.O vírus corona não pára no Natal“E” a nova variante do Omigron é mais séria “.

A nova medida mais importante determinada hoje envolve indivíduos vacinados e curados: eles podem se encontrar em grupos Até um máximo de 10 pessoas, Exceto crianças de até quatorze anos. Esta regra deve contemplar o limite já estabelecido como unidade familiar Não pode atender Com Não mais do que dois foram vacinados (Sempre excluindo jovens de 14 anos). Todas as expressões de alta importância regional, primeiro Jogos de futebol, Então eles podem ser realizados Só sem visitantes. Decidiu que Fechamento total de clubes e discotecas.

As ações são aplicadas de forma consistente Travamento prático eu Não vacinado: Inacessível Lojas de conveniência – Exceto mantimentos e farmácias -, Cinema, Teatro e Restaurantes. Da mesma forma, dando Entrada para o trabalho E em Transporte público Mesmo que não seja vacinado, somente se houver posse Teste negativo Realizado nas últimas 24 horas.

A segunda etapa, instituída pelo governo e pela lavanderia self-service, é dar continuidade à vacinação em altas doses, ainda durante as férias, para somar aos 30 milhões de doses previstas para o final de dezembro. 30 milhões a mais até o final de janeiro. Scholz comentou com satisfação que uma nova vacina não mRNA já estava disponível, o que poderia dissipar muitas dúvidas (Novavax) até então existentes e reiterou o apelo para que todos se protejam com a vacina. Até o momento, 73% dos alemães receberam pelo menos uma dose da vacina, e o governo – diz Scholes – estabeleceu como meta chegar a 80% até o final de janeiro. O pedido foi feito para constar da ata da reunião de hoje entre o Chanceler e os 16 Governadores. É dever de todos estarmos vacinados Dá Fevereiro de 2022; No entanto, é claro que Scholes acredita que pode chegar à linha de chegada Mesmo sem as almofadas. Ainda ontem, cerca de 10.000 pessoas – a maioria sem máscaras ou distância – marcharam Rostock ed alti 10mila em துரிங்கியா Faixas contra as restrições existentes, slogans contra a vacinação obrigatória e slogans como “Terrorismo-coroa: primeiro focinho, depois privação de liberdade, agora vacinação obrigatória”.

Todas as estruturas importantes (Hospitais, Polícia, Bombeiros, Usinas de energia Ed Água) Eles devem sempre verificar seus planos de emergência para certificar-se de que estão segurados e renovar imediatamente, se necessário. Recursos Mínimos de Funcionários E à primeira vista Aumento rápido de infecções. As medidas tomadas até o momento para controlar a epidemia já estão dando frutos Declínio lento e contínuo de eventos Na nova epidemia, o chanceler ressalta: “Não podemos fechar os olhos para a nova variação”. Além disso, o As instalações de saúde ainda estão dentro do alcance Em muitas partes do país, o Senado de Berlim anunciou hoje Emergência Infeccioso ao redor Terra.

ministro da casa Nancy Fasser Ele tem Entrada Ainda hoje o Venda de fogos de artifício Por Para os novos anos Com a intenção de que as clínicas tenham que lidar com qualquer coisa Ferido. A mudança já foi decidida pelo governo Merkel e esta noite Olaf Scholz reiterou as regras que adotou, e agora foi acordada a proibição de reunir-se na véspera de Ano Novo e no primeiro dia do ano.

Um Novo encontro entre Punt e Lander Já está marcado para 7 de janeiro para ver se novas medidas são necessárias. À pergunta direta da imprensa, o Governador da Renânia do Norte-Vestfália Hendrik West Aparecendo com Scholz (CDU), ele disse acreditar que era Erro ao permitir que o status de emergência expire Epidemia nacional; No entanto, com a ajuda do presidente, o recém-eleito prefeito de Berlim Francesca Kifi (Spd) destacou que medidas foram tomadas para se adequar à situação e foram adaptadas aos novos desenvolvimentos. Shoals gerou polêmica ao apontar que é necessário agora. “Cabeça e clareza ativa”.

As etapas foram tomadas? Categoria menos geral Para todo o país mas não têm o pleno reconhecimento de todos, De acordo com o objetivo, Editor chefe ZdF, Minutos depois, foi revelado que os governadores Baden-W ர்ட rttemberg e Saxônia Observou que as medidas adotadas em sua opinião Eles não são suficientes. Ministro da saúde ontem Carl Lotterbach Rejeitou a fechadura para o Natal, mas hoje Robert Koch Company – Este é um elemento subordinado ao Ministério da Saúde – criou uma “bomba” através de um tweet, que a partir da reunião política de hoje, exigia uma ação imediata para reduzir o contato pessoal imediato, um bloqueio na prática, para subir imediatamente; Também um especialista em verdes Janosh Dahmen Previsto em entrevista “Uma fechadura não pode escapar”.