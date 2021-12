Mercado: Grillitsch e Pedersen, Mourinho precisa urgentemente de um novo ROM

Janeiro vai começar com desafios com o Milan e a Juve, por isso Special quer novos rostos imediatos. Os perfis foram seguidos por austríacos e noruegueses

Há momentos em que o tempo não espera por você. Você vai precisar dela para crescer, fortalecer sua determinação e esconder melhor suas fraquezas, mas os dias são curtos e há muito o que fazer. Pensando nisso, a Roma se aproxima do mercado de janeiro. O ambiente Giallorossi fomentou a maravilhosa contradição de encontrar a equipe com que todos sonham no verão – por outro lado, a temporada raramente se revela – seria apropriado recriar pelo menos parte dela. . A história é bem conhecida. Assim como o jogo de amanhã contra o Zamboria oferece alguns novos passos na direção de outro, a vitória com o Atlanta reabriu as chances de terminar em quarto. Que problema? Em janeiro, quando o campeonato for retomado, os jogadores de José Mourinho estarão imediatamente à espera de dois jogos muito importantes: contra o Milan (6 de janeiro) e contra o Ju (9 de janeiro). Disciplina: Em todos os mundos possíveis, desde o início do mês, o especialista quer reforços úteis por uma razão, mas todos eles são possíveis?

Resumindo, o Director-Geral Diego Pinto tem quatro meses para planear um plano de reforços, depois do verão ter sido mil vezes definido como um mercado “reaccionário” pelo treinador português devido à lesão de Spinasola e à saída de Diego. Claro, se o executivo tivesse amarrado as mãos à fórmula “você compra com base no que você vende” – mesmo diante das severas perdas no orçamento – seus movimentos seriam mínimos, mas esperamos que seja. Rápido. Na saída – com exceção dos “purificados” Sandon e Fazio – claro que Diavara, Villar e Reynolds, não foram poupados, porém, Kumbula poderia mudar o vento, mas não havia personagens para fortalecer na época. Dois longos (um meio-campista, um lateral-direito), mas três (adicionar seria uma defesa central). Enquanto isso, o caminho do Herrera do Atlético de Madrid ao Grillich de Hafenheim é sólido. O austríaco será libertado em junho, então a Roma espera recebê-lo por um preço justo, como Tolisso do Bayern de Munique, sem lutar por um salário mais alto. READ Números de Mourinho nas últimas três experiências no Reino Unido

Conversa diferente para o personagem da banda. Se Mourinho quer um titular no meio-campo, é porque um empregador já ocupou esse lugar na direita, que é Carstorp. O problema é que não existem alternativas confiáveis ​​para isso, então pretendemos uma pequena lista de nomes com um nó para escolher: Estamos agindo apenas no presente ou trabalhando no futuro? No segundo caso, o contrato expira em 2026, o norueguês Baderson del Feynord, de 21 anos, sobre os perfis examinados. Entre os jovens, embora seja necessária experiência, o senegalês Pauna, do Bayern de Munique, de 21 anos, disputou apenas alguns jogos até agora. Por outro lado, se você está procurando um uso seguro, a Udinese propôs Stryzer Larson, de 30 anos. O contrato de Dane expira em junho, portanto, comprá-lo não deve ser um grande esforço.

está pronto – O importante, porém, é agir rapidamente. Enquanto isso, se lesões e suspensões colocassem Mourinho em risco de perder seus Pretorianos (Kristen avisa e Bellegrini ainda não se recuperou de uma lesão no tendão), a condição de Carstorp é tão miserável que o holandês – que passa a maior parte do tempo – quase será de joelhos pelo super trabalho que será forçado a fazer. Na sua ausência, como vimos frente ao Inter, o treinador português não tem realmente quem o substitua e, se Ibanes não tivesse sido substituído (tenha cuidado com ele), os resultados teriam sido sempre maçantes. Brasileiro. Precisamente por isso, com o Milan e a Juve às portas das duas primeiras partidas do novo ano, seria bom parar a seleção no início de janeiro. Mas sem luz verde para que os iniciantes aceitem soluções e invistam na Friedkins, é improvável que Pinto seja capaz de fazer milagres a curto prazo. Para os Roma, o risco de reabsorção é ainda maior. READ O duelo - Mario Roy contra Hickey

21 de dezembro de 2021 (alternativo em 21 de dezembro de 2021 | 12:14)

© Reprodução atribuída

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”