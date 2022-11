Pausa total, João Félix se despede: Novo clube em janeiro

Agora quebre a divisão definitiva e completa: João Félix se despede e desembarca em novo clube em janeiro

Embora tenha havido problemas no início da temporadaAtletico Madrid, joao felix Ele foi imediatamente capaz de ser protagonista em seu primeiro Campeonato Mundial. O talentoso atacante português foi titular Fernando Santos vs Ganaprovou ser decisivo na vitória Portugal Contra o time de Otto Até a próximaAssinaram o golo provisório dos lusitanos por 2-1.

Um golo decisivo que permitiu a João Félix começar com o pé direito. Ele continua sendo o nome mais falado do ponto de vista do mercado. Por que relacionamento com Solo? Simeão Apesar de ter contrato com os ‘Colconeros’ até 2026, a sua permanência na capital espanhola está agora em dúvida.

Atlético-João Félix: É folga, mandou para Mendes

Há rumores crescentes da Espanha de que a saída do jovem atacante será concluída em janeiro. ‘Marca’ destaca como o jogador pode já ter decidido se despedir do clube da capital na sessão de inverno. Jorge Mendes Encontre uma nova equipe para ele. O poderoso agente português vai bater à porta de grandes clubes europeus. a partir de Bayern MônacoTendo já disponibilizado 100 milhões de euros no verão passado, Al PSGÀ procura de reforços antes da possível partida Messi Em junho. A raça, no entanto, é Manchester United E isto Chelsea.

Nenhuma menção a clubes italianos da Espanha Milão E Juventus Em todo o caso os portugueses interessam-se pela situação do talento e pela evolução da sua situação. Claro, parece quase impossível para os rossoneri e bianconeri competir com os melhores clubes europeus, sobretudo por razões econômicas. Caminho da Despedida da Dívida (neste sentido o benfica sonha trazê-lo de volta ao local por seis meses), mas não pode excluí-lo, talvez inserindo uma obrigação ou direito de resgate. De fato, o Atlético de Madrid, sublinha ‘Marca’, deve arrecadar 60 milhões de euros e nessa visão não seria melhor do que uma venda importante como a do jovem português. A Copa do Mundo cabe em tudo isso, e se o jogador mostrar que está preparado para determinadas fases, a transferência fica ainda mais fácil.