Um deslizamento de terra em Casamichiola em Ischia, um homem cava na lama. Uma vítima e 11 desaparecidos. Mattarella e Meloni perto das vítimas – Crônica

Esta manhã, por volta das 5 horas, um rio de lama e detritos atingiu a cidade de Casamichiola, na ilha de Ischia, causando grandes danos.

Um morto, 11 desaparecidos e 13 feridos Apenas um deles está em condição “levemente grave”. Estes são os dados fornecidos por Claudio Palomba, chefe do Executivo de Nápoles, durante um ponto de imprensa atualizado sobre a situação de Casamichiola. O comissário provincial de Casamichiola “nos disse que um grupo familiar com talvez três seções foi encontrado vivo”, disse o prefeito. “Há famílias que têm medo de sair e talvez não queiram sair de casa, mas têm de sair de casa, e por pouco tempo”, acrescentou Palomba.

A primeira vítima do deslizamento de terra de Casamichiola foi uma mulher. Nesse momento 12 pessoas estão desaparecidas, mas equipes de resgate estão cavando na lama para procurar pessoas. O corpo da mulher foi identificado e recuperado na Piazza Maio, uma das primeiras áreas atingidas pelas equipes de resgate. Com toda a probabilidade, a vítima era uma cidadã do leste e casada com um homem Ishia na época em que o deslizamento de terra a deixou sem saída. Cerca de 70 bombeiros estão no local, além de membros da defesa civil e policiais, mas o clima difícil também está dificultando as operações de resgate. Um total de 20 veículos como helicópteros, drones e equipamentos de terraplenagem estão sendo usados. “Juntamente com a prefeitura e a região está organizando a evacuação de cerca de 200 pessoas”, anunciou o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, que falou de “uma situação grave, as pessoas ainda estão na lama”.

Uma família recém-nascida, inicialmente perdida, é encontrada: Todos estão seguros e procuram tratamento médico. Como em novembro de 2009, um deslizamento de terra irrompeu à primeira luz da montanha atrás da aldeia da ilha e arrastou pedras e detritos, causando o colapso de pelo menos 10 edifícios. São cerca de 30 famílias isoladas, com um total de 100 ainda não atendidas e sem água e luz. A estrada que leva às suas casas agora está lamacenta e intransitável.

As áreas atingidas pelo deslizamento foram Casamichiola e o porto da Piazza Bagni: o terreno cedeu do Monte Epomeo e uma avalanche de lama destruiu a vegetação, árvores caíram como carga. a montanha Pelo menos uma dúzia de carros e dois ônibus de turismo se amontoaram na praia, onde a força do deslizamento de terra os arrastou. Alguns carros ficaram submersos na água, outros na lama. Até o mar do porto mudara de cor: estava acastanhado por aquele rio barrento que descia da serra. As coisas não estão muito melhores na região alta, que já foi prejudicada pelo terremoto de 2017. Bobcats se movem para frente e para trás para remover detritos. A defesa civil regional preparou geradores que podem ser ligados para permitir buscas mesmo no escuro. No entanto, 100 quarteirões ainda estão sem eletricidade e água, inacessíveis para os socorristas. Enquanto isso, hoteleiros e restaurantes se ofereceram para oferecer hospitalidade e alimentação a pessoas deslocadas e equipes de resgate. Foi inaugurado um Centro de Operações Municipais na sede provisória do Município. Também está em andamento na ilha uma busca por estruturas públicas, como ginásios e escolas, para abrigar temporariamente os sem-teto. O presidente da região da Campânia, Vicenzo de Luca, pede um “estado de emergência para a ilha de Ischia e os territórios afetados por esses eventos atmosféricos catastróficos”. A estreia desta noite no Teatro San Carlo foi cancelada em sinal de “respeito e intimidade”.

Macron liga para Meloni

presidente francês Emmanuel Macron Ele falou com o primeiro-ministro esta tarde Geórgia Meloney e expressou seu apoio e solidariedade após os dramáticos acontecimentos na ilha de Ischia. Isso foi relatado pelas fontes do Elysium.

Salvini, alerta de “oito mortos confirmados” do governador

“Houve oito mortes confirmadas”, disse o ministro das Infraestruturas e Transportes Mateus Salvini Mas o diretor do Nápoles Palomba é cauteloso.

“Neste momento, há notícias de uma vítima, definitivamente confirmada, e de mais uma dezena de desaparecidas”, diz o prefeito de Nápoles, em vez disso, Gietano Manfredi. “A situação é muito complicada“São pessoas na lama e que não respondem às ligações”, disse o ministro do Interior. Matteo Piandedosi, respondeu da sala de operações do corpo de bombeiros no Tg2, de onde acompanha as operações de resgate do deslizamento de terra em Casamichiola. “Para o acolhimento das pessoas afectadas pelo deslizamento de terra, em colaboração com a região, estamos a tomar providências para evacuar cerca de 200 pessoas que precisam de ser resgatadas”, disse o ministro do Interior.

O navio San Giorgio chega

O navio da Marinha San Giorgio, com pessoal do Batalhão San Marco e um helicóptero SH90 a bordo, viaja para acessar as Ilhas Falgreen do Mar Jônico em caso de requisitos de emprego. “A defesa consiste nos helicópteros que hoje trouxeram os bombeiros a Ischia, que vão buscar as pessoas, que reestaciona um navio em frente à ilha de Avi, porque está pronto para receber pessoas ou feridos, se necessário”, disse o ministro de Defesa. Guido CrocetoÀ margem de um evento.

Cimeira na província

Durante a cimeira realizada na Assembleia Provincial, ‘Primeiro Ministro, Georgia Meloney queria confirmar a situação”. Durante a reunião do CCS, foi relatado pelo prefeito de Nápoles, Claudio Palomba, sublinhando que o ministro do Interior Piantedosi também se juntou ao vídeo. O governo está pronto para fazer sua parte após a tragédia de Isiah. A afirmação foi da primeira-ministra Georgia Meloni, que deixou o quartel-general da Defesa Civil – apurou a ANSA., o vídeo-link com a equipe de operações do Centro de Coordenação de Recuperação instalado na província de Nápoles foi longo. O primeiro-ministro fez os comentários ao lado do chefe da Defesa Civil Guercio, prefeitos de Issia, governador da Campânia De Luca, ministro do Interior Piantedosi e ministro das Relações Exteriores Tajani. Georgia Meloni prometeu alertar todos os ministros para uma reunião de gabinete urgente. Extraordinário, uma especialidade internacional. A primeira-ministra Giorgia Meloni descreveu a defesa civil italiana – apurou a ANSA – graças à sua capacidade de responder a muitas emergências na Itália. O primeiro-ministro foi ligado por vídeo pela defesa civil à equipa de operação do centro de coordenação de salvamento instalado na província de Nápoles, centro nevrálgico do salvamento após a tragédia de Ischia.

Mattarella perto da população afetada

Presidente da República, Sérgio Mattarella, ligou para o prefeito da cidade de Nápoles para expressar sua proximidade com as pessoas afetadas pelo deslizamento de terra, para expressar sua gratidão pelos esforços de resgate e para confirmar o andamento dos trabalhos de socorro. Manfredi agradeceu ao chefe de Estado por estar sempre próximo da cidade e de sua comunidade.

Mau tempo na ilha de Ischia, deslizamento de terra de Casamicciola





O clima adverso torna as condições ainda mais complicadas Operações de resgate à luz da força marítima 11 Isso retarda a chegada de homens e equipamentos de Nápoles e Pozzuoli: por isso o ministro da Defesa, Croceto, anunciou a contribuição das forças armadas para os esforços de socorro.

Os prefeitos de Green Island estão pedindo aos cidadãos que não se movam e permaneçam em suas casas. Os médicos de plantão esta manhã no Hospital Rizzoli em Ischia permaneceram de plantão. Os residentes médicos da ilha também vieram ajudar os feridos no deslizamento de terra de Casamichiola. Muitos testemunhos da ilha. “A meio da noite começou a chover forte – conta Lisa Mosciaro, ilustradora de livros infantis, agora internada na casa do terceiro andar da casa de Casamichiola -. A partir das três horas começamos a ouvir o rugido. Veio o primeiro deslizamento de terra. Desceu, depois outro por volta de 5. Uma coisa impressionante, talvez Pior que as enchentes de 2009 e tão terrível quanto o terremoto de 2017”. Controvérsia Fraqueza do território devido a “grandes dores”, lembrou o ministro Tajani. Nos últimos dezesseis anos, a área afetada hoje foi palco de dois deslizamentos de terra e um terremoto.

Deslizamentos de terra e desaparecimentos em Isia