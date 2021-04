No mercado de transferências da Juventus, Mogi é inflexível: “Ronaldo é preto e branco!”

Luciano Mogi comentou sobre o futuro de Cristiano Ronaldo. O campeão português, cujo contrato com a Juventus expira em 30 de junho de 2022, deve ficar. O ex-técnico da Juventus não tem dúvidas

O futuro nos dias de hoje Cristiano Ronaldo. As dores abdominais do avançado português são evidentes. Como já falamos, o jogador quer deixar a Juventus no final da temporada Real Madrid.

Cristiano Ronaldo não gostou da situação vivida pela Juventus e viu-se obrigado a lutar por apenas uma vaga. Liga dos Campeões. Os portugueses querem vencer e, dada a sua idade, quer fazê-lo imediatamente: nesta temporada – exceto pelas reviravoltas emocionantes – a Juventus vai ganhar a Taça da Itália se vencer o Atlanta na final. Muito pouco para um campeão acostumado a vencer em qualquer lugar.

No momento, porém, não há sinais de uma real realocação. As prioridades de Blankos são os outros e seus nomes Mbappe e Holanda. O risco de Cristiano Ronaldo ser ‘forçado’ a usar preto e branco no próximo verão é enorme. Na verdade, muito poucas equipes podem pagar seu salário. Luciano மொகி, Quanto ao futuro de Cristiano Ronaldo, não tem dúvidas: “Com certeza vai ficar com o Joe – escreve o antigo treinador do clube no seu perfil no Twitter – porque ninguém pode pagar o seu salário”. Observe que Ronaldo ganha um patrimônio líquido de cerca de மில்லியன் 30 milhões por temporada e seu contrato com a Juventus está prestes a expirar. 30 de junho de 2022.