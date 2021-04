Governo, maioria dividida na reabertura: Esperança 3 de maio | Salvini: “Zona amarela imediata sempre que possível”

As penalidades não são relaxadas antes de 3 de maio Segundo o ministro da Saúde, é necessário começar por “permitir uma nova época para todos, mas com segurança”, “abrandando gradativamente as restrições”. O mundo científico está no mesmo comprimento de onda: Sabedoria e Sabedoria são, na verdade, a ordem da equipe com base em uma pesquisa e análise de dados impossíveis, filtros da seção mais cautelosa da maioria, uma semana antes da próxima sexta-feira. Portanto, com o próximo rastreamento do ISS, ele certamente pode fornecer um caminho para quaisquer planos de mitigação, mas não antes do próximo dia 3 de maio.

O fim de semana de 1 de maio, como todos os feriados, é verdadeiramente credível com a cor vermelha, mesmo nesta edição, a centro-direita que quer tomar medidas menos drásticas da zona laranja.

Nas premissas que seguem a ordem do rigor e da prudência, o calendário de reabertura deve prever o retorno do ensino médio às aulas a partir de 3 de maio e, após análise do impacto desse relaxamento, elevar a barreira dos bares e restaurantes para o almoço, mas somente se existem mesas ao ar livre. O mesmo vale para o jogo.

23 de abril é a data decisiva Em suma, a data circulada em vermelho é 23 de abril, que não serve apenas para testar a curva epidemiológica e o peso relativo da infecção no ambiente hospitalar, mas também para a capa da vacina. Emma deve falar na próxima semana sobre a Johnson & Johnson, que é baseada na campanha de vacinação do Comissário e General Francesco Pavlo Figliulo.

Lega: “Vá para a zona amarela onde os dados permitem”Matteo Salvini nega: “Se amanhã virmos a sala de controle melhorando os dados em muitas partes da Itália, na próxima semana podemos fazer um MDL e ordenar o retorno à zona amarela, portanto para a vida”. A centro-direita quer usar o monitoramento de sexta-feira para planejar uma reabertura a partir de 26 de abril. Para fazer isso, seria necessário um grupo de ministros e uma resolução simples para permitir a reabertura em algumas áreas de baixo risco.

Restaurar a “zona amarela” seria tão diferente quanto o líder da liga gostaria. De fato, para trazer a Itália de volta às três cores, é necessário um novo decreto, que em breve excluirá várias fontes da administração atual. Outro ponto em que Tracy não quer recuar é a ordem de prioridade. Segundo o primeiro-ministro, os meninos do ensino médio deveriam ser trazidos de volta à escola primeiro e depois os bares e restaurantes deveriam ser reabertos. As duas ações não são consertadas juntas, vazamentos de quem trabalha no documento.

Pfizer: “Vamos aumentar drasticamente as entregas” Enquanto isso, o CEO da Pfizer diz que 250 milhões de doses da vacina estão chegando à Europa. “Planejamos aumentar drasticamente nosso fornecimento de vacinas para os países europeus nas próximas semanas. Vamos entregar quatro vezes mais neste trimestre do que no primeiro: mais de 250 milhões, depois de dar 62 em março. Claro, sempre há a possibilidade de algo dar errado, pois há problemas com outras empresas lá “, disse ele. Sim, mas estou otimista”, disse Albert Burr, CEO da Pfizer.

Na Alemanha, vacinas registradas: 738 mil em um único dia Parece não haver problema com a campanha de vacinação, com a Alemanha vacinando 738 mil pessoas na quarta-feira. Até o momento, na República Federal, a primeira dose já foi administrada a 17% da população e a segunda a 6,3%. O Ministro da Saúde, Jens Spaun, espera que todos os cidadãos sejam vacinados neste verão, com o envolvimento de médicos de família nos grandes partos e na campanha de vacinação esperada nos últimos meses.