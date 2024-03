A Páscoa e a segunda-feira de Páscoa são divididas entre chuva e sol, e veremos como o clima divide a Itália

Previsão do tempo para Páscoa e segunda-feira de Páscoa

Páscoa e segunda-feira de Páscoa: É mais provável que a Itália seja dividida em duas.

Espalhe nossa visão por todo o tabuleiro de xadrez hemisférico e veja com que precisão podemos observar Do fim de semana de Páscoa Uma crista larga Um anticiclone africano ainda está presente na Líbia e na Tunísia Estende-se desde o deserto do Saara até a conquista Mediterrâneo Centro-Oriental Assim começa A Primeira onda de calor sazonal , Principalmente no Centro-Sul e nas duas ilhas maiores.

Além da estabilidade atmosférica e muita luz solar, tal situação é um Aumento significante Temperaturascom picos máximos mesmo acima de i 25-26°C (mesmo em torno de 28°C no sul).