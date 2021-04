Lei do clima, novo teste na terça. O Conselho da UE é de 55%

BRUXELLES (Política Geral / Política Europa) – A próxima trilogia da legislação climática europeia Marcado para a próxima terça-feira, 20 de abril, A tarde. Ele aprende isso Política Europa De várias fontes diplomáticas.

Na quarta-feira, o assunto foi tratado pelos Embaixadores Permanentes dos Estados membros em Corbyn, já tarde da noite O Conselho da União Europeia acordou em renovar o mandato de negociação da presidência portuguesa, Tendo em vista a reunião da próxima semana, o foco será na meta de 2030 acima de tudo.

Segundo fontes diplomáticas, a organização foi votada pelos chefes de Estado e de governo no Conselho Europeu de dezembro. Portanto O Parlamento Europeu espera aumentar a meta para 2030 em 60%, Com o Conselho em caso de redução de 55% nas emissões de 1991.

Uma nova oferta foi recebida sob o tema, Pedido recém-aprovado Emissões negativas (pós 2050), Que podem ser incluídos, mas apenas nas premissas da ordem e como uma aspiração. Durante o último Gorber, a maioria das discussões se concentrou no tema Sumidouro de carbono, absorvedores naturais de CO2Como árvores que desempenham um papel fundamental no cumprimento da meta para 2030 (meta líquida). O Conselho da UE, no seu mandato atualizado, teria dado seguimento a um dos pedidos do Parlamento Europeu, que teria dado menos ênfase à redução das emissões, com maior esforço na utilização de sumidouros naturais, no cumprimento de um objetivo pré-determinado.

Segundo relatos, o presidente português pretende encerrar as negociações na próxima semanaApós 5 cúpulas e 10 reuniões técnicas, a Comissão Europeia deve lançar um conjunto de regras para atingir as metas climáticas em junho. Porém – reiterando uma fonte diplomática referindo-se à próxima rodada de negociações – “nada está acertado até que tudo seja acertado”. (Política Geral / Política Europa) NAF