O alvo certo pela frente é Gonçalo Guedes

Notícias que chegaram a Roma nos últimos dias Cristiano Ronaldo No lado amarelo e vermelho da capital. Entre os locais reservados para as apresentações de grande estilo e as assinaturas que já aconteceram mais secretamente em Maiorca, A verdade é que a Roma tem como alvo o extremo português que joga com a camisola 7, mas chama-se Gonzalo Guedes.. A classe de 96 está jogando em Valência, mas parece que sua aventura no bastão acabou. O contrato termina em 2024, o Valência Assim, ele pode optar por vendê-lo nesta sessão do mercado de câmbio para evitar vendê-lo pelo preço final em um ano. O preço é alto – as estimativas variam de 30 a 40 milhões – mas existe a possibilidade de cortar custos com a inserção de algumas contrapartes técnicas. காட்டுசோCom Carls Pérez Na primeira fila. Portanto, sua compra não será barata, mas seu salário será muito inferior ao que a Roma teria que pagar em caso de conjectura e impossibilidade. CR7 Chegado.

Além dos problemas econômicos, A inclusão de Guedes em Roma terá um impacto positivo do ponto de vista tático e técnico. O personagem favorito do Valencia 7 é o ala da esquerda, mas joga com facilidade na direita e como segundo atacante. A sua flexibilidade seria muito útil para José MourinhoEm 4-2-3-1 – em ambos os lados – como ala, e como segundo atacante em 3-5-2, Niccol poderia usá-lo no papel que desempenhou nesta temporada. Janiolo. GuedesProficiente em bola rápida e corrente e triplo, Ele é um ala ofensivo com um gol no sangue, uma característica não presente para um ala atualmente no time do Kilorose.. Na temporada que acabou, de fato, nenhum jogador da Roma chegou em número duplo Abraão E Peregrinos. Já Guedes marcou 13 gols em 42 jogos e amadureceu com 6 assistências. Sua contribuição em termos de percepção pode ter sido decisiva na Roma de Mourinho, onde lutou para encontrar o caminho para o gol em várias partidas. Além disso, a presença de uma possível combinação do jogador será facilitada Rui Patrício E MourinhoGerenciado pelos companheiros do jogador e pelo mesmo agente George Mendes. Pode não ser o CR7, e o seu valor absoluto é inegável, mas para a Roma de Mourinho, Gonzalo Guedes parece o português perfeito.