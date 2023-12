Apoia Roy Mourinho, Geo oferece previsão do tempo em português em homenagem especial

Controvérsia Mourinho Continua a criar entusiasmo. O treinador RomaApós a vitória contra Sassuolo A comunicação social de língua portuguesa decidiu abordar primeiro os microfones, o que lhe valeu um quarto lugar provisório no ranking. Droga, disse mais tarde em entrevista coletiva que o ato era “provocativo” depois que relatos no início do dia vinculavam o Ministério Público Federal à abertura de uma investigação sobre sua conta. Poucos dias depois, torcedor e meteorologista de Giallorossi Philip teoria Ele prestou homenagem Mou Ao vivo na TV Roy 3 Durante a troca Geografia. “Promessa cumprida”, escreveu Thierry mais tarde em um post em seu perfil “X”.

Filippo Thierry fala português: aquele post

Durante a transmissão Geografiatransmissão Roy 3, os espectadores viram algumas previsões meteorológicas incomuns. Na verdade, o meteorologista Philip teoria Ele queria prestar homenagem Jose Mourinho Ele fala Português. O principal torcedor da Roma postou um clipe da transmissão ao vivo no “X” e acrescentou: “Toda promessa é um empréstimo. Uma combinação de completo desconhecimento da língua e emoções inevitáveis ​​produziu resultados suficientemente abaixo do limiar, mas sabendo que a ideia era importante, peço humildemente desculpa aos portugueses.”

Reação dos fãs

Não faltaram comentários dos fãs de Giallorossi na postagem do meteorologista Thierry: “Você fez, eu não posso acreditar. O romance é uma doença incurável que nos torna bonitos.” Outro acrescentou: “Tudo bem! Quem sabe se eles entendem o compromisso… nós… vamos para a Roma, todos com José Mourinho.”. Mais tarde, ele seguiu um caminho completo “Você é único!” E “Que gênio!”.

A questão da manutenção e renovação do clube

A luta estourou Jose Mourinho Nasceu após a abertura de um processo pelo Ministério Público Federal após as palavras terem sido reveladas antes da partida com declarações em português. Sassuolo Contra assobios Marcenaro E beleza. As audiências foram concluídas e a Roma terá cinco dias para fornecer instruções de defesa ou será tomada a decisão de interrogar o treinador português pelo Ministério Público Federal.

O especial certamente não estará sozinho no tratamento deste assunto, pois terá o clube Giallorossi. O apoio também foi expresso nas palavras do gerente geral Diego Pinto Antes da partida contra o Sassuolo, ele anunciou: “Basta, durante o campeonato vimos treinadores com uma atitude muito má e nada aconteceu”.

Agora que foi alcançado um acordo entre o clube e o treinador, após alguns mal-entendidos, o debate sobre a renovação de José Mourinho, que tem sido exigido em voz alta por toda a torcida, pode ser reaberto. O contrato termina em junho e o futuro do treinador está ligado a uma possível oportunidade na Arábia Saudita.