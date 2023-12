Os portugueses não foram para Bérgamo

Decisão final sobre presença ou ausência Rafael Leão Dentro Atlanta-Milão Sábado à tarde. Português não será chamado por Stefano Pioli Evite a tentação de inseri-lo mesmo quando a corrida estiver em andamento. Segundo a equipe médica rossonera, de fato, o menino está bem, embora precise de mais dois treinos para atingir o nível necessário para jogar. Sem dúvida, o número 10 voltará à lista de recrutamento para a viagem Liga dos Campeões pendência Newcastle Planejado Quarta-feira, 13 de dezembro, às 21h.

Milão, não Atlanta para Leo: as últimas novidades dos portugueses

Rafael Leão Ele não viajou para Bérgamo com o resto do grupo. O nome dos portugueses, portanto, Ele não está na lista de jogadores convidados para o jogo de amanhã à tarde contra Atlanta. Exame preventivo, teve apenas um treino parcial da equipe e pulou a parte técnico-tática que foi realizada naquele dia. milanelo.

Leo se recuperou e Pioli o teria levado ao torneio Atlanta Apenas para banco. Os rossoneri devem deixar a discrição do treinador Milão Seu camisa 10, como já mencionado, está suspenso para garantir seu retorno imediato a campo para a partida contra ele. NewcastlePlanejado Quarta-feira, 13 de dezembro.

No ataque para a partida fora de casa contra o time Casperinicom Oliver Giroddeveria estar Chugwes Para a direita, Bochecha Loftus E. no trocarte Pulísico Para a esquerda.

Então ele espera em casa MilãoPara retornar ao campo de Número 10.