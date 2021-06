Jonah Lemos, namorada de Labo Elkon: tudo sobre ela

Hoje vamos descobrir quem é a namorada de Lapo Elcon, Jonah Lemos. A expectativa é que a portuguesa se case em 2021.

Labo Elkon Parece ter encontrado sua melhor metade Jonah Lemos. Realmente herdeiro Casa Agnelli Depois de muitos anos de noivado pede a mão de uma portuguesa. Jonas aceitará com relutância que os dois estão prontos para se casar até o final de 2021, com um casamento sem restrições. Govit-19. Na verdade, ambos teriam um plano Ritual religioso duplo Entre Portugal e Jerusalém.

Para selar o casal, pensamos no anel mais lindo que Labo havia dado para aquela mulher. Em geral, Elgan sempre elogiava Lemos: “A verdade é que mal posso esperar para criar uma vida familiar com ela. Ele trouxe minha melhor versão“. Então vamos descobrir quem é a mulher que conquistou o coração de Lapo Elcon.

Jonah Lemos, a futura esposa de Labo Elkon: sua vida pessoal

De acordo com vazamentos da web, Jonah Lemos É um ex-campeão português de rally 47 anos. Seu nome era conhecido na época de seu relacionamento na Itália Labo Elkon Foi em público. Na verdade, Lemos e Elkon oficializaram isso em 2020 e também anunciaram seu casamento no final deste ano. Desde muito jovem, Jonah expressou todo o seu amor por motores.

Na verdade, os portugueses passaram de mini motocicletas a motocicletas e a carros de rally. Em 1994, ela assinou com a Yamaha como a mulher mais jovem a participar do Paris Tucker. Sua carreira no automobilismo chegou ao fim em 2006, quando ele decidiu se tornar um organizador de esportes motorizados. Antes de Elkon, Lemos foi casado por 18 anos Manuel Ramero Noguri. Da relação em que nasceram Dois filhos: Thomas e Martin. Mais tarde, o casal decidiu se divorciar em 2014.