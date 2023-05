Conceição, o Napoli ofereceu a ele um total de 6 milhões. Há uma abertura dos portugueses (De Marcio).

Seu nome é preferido no exterior: com mandato de crescimento, chegando a 6 milhões 4. Na Itália, Italiano e Thiago Motta estão na lista

DP Milano 22/02/2023 – Liga dos Campeões / Inter-Porto / Foto de Daniel Buffa/Image Sport Foto de: Sergio Conceicao

Luis Enrique sai do banco Nápoles, conforme Conceição se aproxima. O anúncio foi feito pelo jornalista da Sky Gianluca Di Marzio, que escreve em seu site sobre Conceição como uma hipótese séria que é a firme intenção do presidente do Napoli. Seu nome preferido se você olhar lá fora, na Itália, Italiano e Thiago Motta são os favoritos.

DiMarzio escreve:

“Sérgio ConceiçãoDe fato, Bench é um alvo sério e um nome favorito no exterior. Na Itália, os nomes da lista Italiano e Thiago Motta”.

Isso também:

“Sergio Conceição É um alvo sério para o banco do Napoli. Há uma abertura por parte do treinador português e a oferta dos ‘azzurri’ é de 6 milhões de euros (com o mandato de desenvolvimento, chegarão aos 4 net). No entanto, o italiano e Thiago Motta também estão na lista de favoritos dos italianos”.

Em uma entrevista com Roy, o presidente De Laurentiis disse:

“Avaliamos os treinadores para o 4-3-3 com os nossos jogadores extraordinários que queremos manter, avaliei uma dezena de perfis que podem desafiar com este bloco, vou escolher o melhor para continuar o ciclo. Quero semear mais, Preciso do apoio de todos os napolitanos Momentos para ter medo de fazer uma mudança Talvez, porque tudo precisa ser melhorado, então continuaremos sendo o único time de futebol da Europa por 14 anos, o que diz muito sobre a escolha de muitos treinadores. . Minha vantagem é que não sei jogar futebol, mas sei ser empresário. Mesmo que seja apaixonado. , não sou motivado pela emoção, mas tenho que ser o mais racional possível , e tenho que verificar, conversar e entender o que está acontecendo. Claro que posso estar errado. Até agora cometemos alguns erros e espero que desta vez acertemos o alvo».

De Laurentiis descartou a ideia de Luis Enrique, declarando que o técnico espanhol está mais interessado na Premier League.

“Luis Henrique é um GGrande treinador, mas acho que ele tem a Premier League em mente, É mais atraente que a nossa liga. Posso dizer-lhe que não há baía e que a comida não é tão boa como a nossa, mas mais do que isso…».

Antes do Napoli chegar a um acordo com Luciano Spalletti, Conceggio estava muito próximo do Napoli há dois anos. O treinador português foi praticamente o treinador do Nápoles por um dia: também se falaram dos números do contrato pronto a assinar. Em dois anos, Spalletti entrou, levou o Napoli de volta à Liga dos Campeões em dois anos e, no final de uma temporada, finalmente um Scudetto, o que foi fantástico.